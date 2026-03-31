Un fiscal de Santa Fe advirtió que aún “no se puede acreditar que el autor del crimen sea víctima de bullying”

A poco más de 24 horas del ataque en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, el fiscal regional Carlos Vottero advirtió que aún no hay elementos suficientes para confirmar algunas de las hipótesis que circularon. “No se puede acreditar que el autor del crimen sea víctima de bullying ni de violencia intrafamiliar”, sostuvo.

El funcionario remarcó la necesidad de avanzar con prudencia en el análisis del caso. “Es poco tiempo para determinar cuestiones que deben corroborarse con evidencia”, planteó, al referirse al estado inicial de la investigación.

Carlos Vottero, fiscal

Un caso en etapa preliminar

Vottero explicó que, pese a la intensidad del trabajo realizado desde el momento del hecho, todavía hay aspectos que requieren estudios más profundos. “Hay análisis psicológicos y psiquiátricos que llevan tiempo”, indicó.

En ese sentido, insistió en que las versiones difundidas en las primeras horas deben ser tomadas con cautela hasta que puedan ser respaldadas por pruebas concretas.

Cómo se investiga el hecho

El fiscal detalló que la causa se aborda desde el inicio con el mismo criterio que un homicidio cometido por un adulto, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido en profundidad.

“Trabajamos el hecho como cualquier homicidio para llegar a lo más profundo”, afirmó, aunque aclaró que el encuadre legal es distinto debido a la edad del agresor.

Ian, el chico asesinado en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal en Santa Fe Instagram

La situación del menor

El adolescente de 15 años es considerado no punible bajo la legislación vigente, por lo que el proceso no tendrá características penales tradicionales.

En ese marco, se dispusieron medidas de protección. El joven fue trasladado pocas horas después del ataque a un instituto de menores con régimen de cerramiento total, donde permanece alojado.

Según detalló Vottero, todas las partes acordaron que continúe en ese lugar hasta la audiencia prevista para el jueves o viernes, en la que se definirá su situación. Además, la madre del menor dio su consentimiento para el traslado y puede mantener contacto con él.

El arma y los cartuchos con los que un adolescente entró a la escuela y empezó a los tiros

Qué se sabe sobre el arma

El fiscal también aportó precisiones sobre el arma utilizada en el ataque. Indicó que fue ingresada al establecimiento dentro de una mochila y no en un estuche de guitarra, como había trascendido inicialmente.

Asimismo, señaló que se trata de una escopeta calibre 12/70 de dos caños superpuestos, registrada a nombre del abuelo del adolescente.