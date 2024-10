Un policía mató a un delincuente que quiso robarle y otro ladrón está prófugo

Escuchar

Un nuevo hecho de inseguridad terminó con un delincuente muerto luego de que intentara asaltar a un oficial de policía. El último caso le ocurrió a un sargento de la Policía de Córdoba que mató a un delincuente que quiso robarle y aunque restan hacerse pericias y tomar las respectivas declaraciones, la Justicia enmarcaría el caso como legítima defensa. En tanto, el cómplice del ladrón abatido está prófugo.

El hecho ocurrió este miércoles a la mañana en el barrio Los Plátanos, en la capital cordobesa, cuando el sargento se dirigía hasta su puesto de trabajo y fue sorprendido por dos delincuentes que quisieron robarle la moto en la que se desplazaba.

Ante esta situación, el agente se defendió a los tiros y allí provocó la muerte instantánea de uno de los ladrones, mientras que su cómplice logró escapar.

Tras la llegada de sus colegas, el agente manifestó que actuó en legítima defensa, algo que se está investigando. En tanto, el cuerpo del joven ladrón, de 21 años, fue encontrado al lado de la bicicleta con la que había abordado al sargento con un impacto de bala a la altura del tórax.

Los policías de la Ciudad, con chaleco al cruzar la General Paz

La semana pasada, tras el cruce por la muerte de doce policías de la Ciudad asesinados en la provincia de Buenos Aires se elevó y llegó a un punto de quiebre. El viernes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habilitó que los efectivos que residan en el conurbano bonaerense a que utilicen chalecos antibalas para ir y venir de sus casas. Lo calificó como una “medida extrema” ante la inacción del gobierno provincial, comandado por Axel Kicillof. Desde el Ministerio de Seguridad porteño también denunciaron la falta de diálogo con la Provincia y el crecimiento inevitable del problema.

“El nivel de inseguridad en la provincia de Buenos Aires no nos deja otra opción que tomar medidas para proteger a nuestros policías: decidimos pedirles a quienes viven allí que usen chaleco antibalas para ir y volver de sus casas. Esta es una medida extrema que nos permite darles una herramienta más ante la inacción del gobierno provincial. No podemos seguir exponiendo a quienes nos cuidan porque el conurbano está fuera de control. En los últimos 4 años, de 13 policías de la Ciudad asesinados, 12 fueron en la PBA. Ya es hora de que el gobernador haga su trabajo y se ocupe de la seguridad”, publicó Macri en X.

La Orden del Día institucional N° 183 establece la recomendación del uso del chaleco antibalas para todo el personal que porte armamento asignado, “durante el ingreso y egreso del servicio ordinario, complementario o en el trayecto in-itinere que realizan habitualmente”. El objetivo es, indican, “la prevención y mitigación de riesgos” ante la creciente inseguridad de la Provincia. Anteriormente, los efectivos tenían la orden directa de dejar el chaleco antibalas en la base donde trabajan. Aun así, ahora se amplió la medida y se permitió que se los puedan llevar a su domicilio. La decisión parece ser la primera de muchas por venir, principalmente debido a la falta de diálogo entre los gobiernos respecto a esta y otras cuestiones de seguridad. “El único diálogo que hay es interfuerza cuando hay que buscar un delincuente después de un delito. No hay diálogo estructural”, comentó el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, a LA NACION.

Cifras en alza

El conflicto se hizo público a fines de julio cuando, luego del asesinato del oficial Juan Manuel Castelli, el jefe de Gobierno porteño utilizó sus redes para hacer un fuerte reclamo. En ese entonces, once de los doce asesinatos de policías de la Ciudad habían ocurrido en la Provincia. Ahora, el número escaló, y son doce los efectivos fallecidos en territorio bonaerense.

Fue tras la muerte del principal José Luis Gómez de un balazo en el pecho cuando intentaron robarle al llegar a su casa en Lanús. La muerte del jefe de una brigada de la División Homicidios ocurrió el miércoles de la semana pasada y provocó la indignación del Gobierno de la Ciudad. Desde la cartera porteña de Seguridad sostienen que no hay diálogo respecto a esta problemática y la situación pareció empeorar tras el asesinato de Gómez. “[El ministro de Seguridad bonaerense Javier] Alonso ni siquiera me llamó. Antes siempre hablábamos. Es una cuestión de respeto”, sostuvo Wolff. Desde el ministerio creen que la casi nula relación se recrudeció luego de que publicaran las estadísticas, que marcan que hubo más de 150 enfrentamientos armados, número que aumentó al menos un 42% en relación al primer trimestre de 2023.

“Desde que soy ministro tuve que darle la bandera doblada a cuatro viudas de oficiales. Esos son datos, uno no se puede enojar con la realidad”, sumó Wolff. Desde Ciudad también reclaman que la mitad de los homicidios de policías porteños en la Provincia no tiene apresados y que la totalidad no tiene condenados. Desde la Provincia no hay respuesta.

LA NACION intentó comunicarse con autoridades del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, pero no obtuvo respuesta para la publicación de esta nota. Aún así, existe una única réplica pública de parte de su titular Javier Alonso a Wolff, hace un mes, en declaraciones radiales. “La seguridad es la principal preocupación hoy en general en toda el área metropolitana. Estas declaraciones de Wolff atrasan”, había criticado en ese entonces Alonso en Radio Splendid. “Es triste politizar doce víctimas”, remarcó, y agregó: “[Los efectivos] A veces viajan dos horas, dos horas y media para ir a su trabajo. Viven en PBA y los matan, roban o asaltan como a otros vecinos de la PBA. ¿Por qué no pueden vivir en la Ciudad? Porque no hay una política habitacional”.

