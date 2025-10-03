LA NACION

Una perfiladora criminal aseguró que “la lealtad de Ozorio era tal que si le ordenaban torturar y matar, lo hacía”

Constanza Lamarque visitó LN+, donde definió al ladero de “Pequeño J” como “el perro del jefe”; según la especialista, “no sos la mano derecha de un jefe narco solo por transportar droga”; Ozorio se negó a declarar y será trasladado a una cárcel de máxima seguridad

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Matias Ozorio al momento de ser expulsado de Perú
Matias Ozorio al momento de ser expulsado de PerúCONNIE FRANCE - AFP

Matías Ozorio, ladero de “Pequeño J”, el supuesto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, fue expulsado de Perú y ya se encuentra en la Argentina, donde se negó a declarar y será trasladado a una cárcel de máxima seguridad. La perfiladora criminal Constanza Lamarque pasó por LN+ y dijo que “la lealtad de Ozorio era tal que si le ordenaban torturar y matar, lo hacía”.

Ozorio se ganó su lugar demostrando lealtad. Es lo que se llama ‘un perro del jefe’”, explicó Lamarque. “Y ‘un perro del jefe’, es el ladero ejecutor, que sigue al líder como en una jauría”, agregó la especialista. La relación entre Ozorio y “Pequeño J” data de apenas un año.

La perfiladora criminal Constanza Lamarque visito LN+
La perfiladora criminal Constanza Lamarque visito LN+

Según el análisis de Lamarque, “no sos mano derecha de un alto mando narco simplemente por trasladar drogas. Tuvo obediencia y lealtad a cambio de dinero, pertenencia y protección".

Matías Ozorio llegó a la Argentina después de ser expulsado de Perú
Matías Ozorio llegó a la Argentina después de ser expulsado de Perú

Pese al poder que pudo haber acumulado Ozorio, la especialista insistió en que simplemente seguía órdenes de “Pequeño J”. Consultada sobre la detención de Ozorio, en palabras de Lamarque, “quizás hasta se sienta protegido estando preso, porque estos son cabos sueltos, y en una estructura narco, la norma es estar en las sombras, no en los medios de comunicación”.

“Eso sí, aunque pueda llegar a percibir esa sensación de seguridad, ellos saben que son descartables y hasta que pueden ser ajusticiados dentro de la cárcel”, concluyó Lamarque.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Un exdiputado y un empresario que se fugó a Paraguay, detrás de un megacontrabando de granos
    1

    Un exdiputado y un empresario que se fugó cuando iban a detenerlo, detrás de un megacontrabando de granos

  2. Cayó “Sofi”, la viuda negra de Soldati: está acusada de al menos siete robos
    2

    Cayó “Sofi”, la viuda negra de Soldati: está acusada de al menos siete robos

  3. Triple crimen: qué se sabe de la declaración del ladero de Pequeño J y cómo avanza la investigación este viernes 3 de octubre
    3

    Triple crimen: qué se sabe de la declaración del ladero de Pequeño J y cómo avanza la investigación este viernes 3 de octubre

  4. Bullrich propuso a Buenos Aires la aplicación de la ley antimafias
    4

    Triple crimen: Bullrich propuso a Buenos Aires la aplicación de la ley antimafias

Cargando banners ...