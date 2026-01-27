Viajaron a Mar del Plata para disfrutar las vacaciones, pero los desvalijaron y tuvieron que volver

Una familia oriunda de la ciudad bonaerense de Arrecifes fue víctima de un robo en plenas vacaciones: se fueron a Mar del Plata y tuvieron que regresar antes a su hogar luego de que delincuentes los desvalijaran por completo. “Nos dejaron con lo puesto”, dijo una de las víctimas. Como si fuera poco, los damnificados tuvieron que pedir prestado dinero a conocidos para poder volver.

El lunes de la semana pasada, los siete turistas arribaron a la ciudad “feliz”, como suelen hacerlo cada verano. A través de un intermediario, habían alquilado una vivienda en el Bosque Peralta Ramos. Los primeros días de las vacaciones transitaron con normalidad, pero el jueves todo cambió.

Al regresar al inmueble arrendado después de un día de playa a puro sol y mar, los turistas se encontraron con el peor escenario: la vivienda había sido violentada. Tras romper la reja de una de las ventanas, los ladrones ingresaron a la casa ubicada en la calle Las Margaritas al 3300, informó el medio local 0223. Según denunció la familia, los delincuentes sustrajeron $4.500.000 en efectivo, 14 bolsos y las copias de las llaves de sus vehículos, una Hilux y una Toyota RAV3.

Conmocionados por el robo, los turistas recordaron que ese mismo jueves, más temprano, un camión que transitaba por el lugar había cortado los cables de electricidad y dejó a todo el barrio sin luz ni cámaras de seguridad. Una vez en la dependencia policial, las víctimas radicaron la denuncia y los efectivos les recomendaron esconder los vehículos para que los delincuentes no los encuentren.

Luego las vacaciones se terminaron para la familia. Un día después del robo, pidieron dinero prestado a unos amigos para regresar lo antes posible a sus hogares.

Este caso se suma a otras denuncias similares de hechos que están ocurriendo también en Mar del Plata, en plena temporada de verano. Este lunes, la influencer Mia Martínez denunció un robo en la propiedad donde se alojaba, cerca del área del Faro. El asalto ocurrió durante la madrugada.

“¡Se llevaron absolutamente todo! No me dejaron ni una remera, cámara, micrófonos, todas mis herramientas de trabajo, y ahora no se como voy a recomponerlo. Toda nuestra ropa. Toda. Ni un boxer ni una zapatilla quedó. No me quedo ni un buzo, ni una campera, ni un solo maquillaje, ni un collar. Y la sensación de miedo y violación. Nadie te devuelve la calma. Y no se paga con nada. Hoy tengo el corazon en la mano y me agarraron muy muy vulnerable", escribió en un posteo en su cuenta de Instagram.

Robo a una modelo mendocina

“Me desvalijaron en Mar del Plata”. De esta manera, una modelo mendocina denunció días atrás lo que le había ocurrido en un departamento alquilado al que había ido con tres amigos para pasar unos días de vacaciones y también trabajar.

Sobre el hecho delictivo, Celeste Manzur, la joven de 24 años, contó a este diario que los delincuentes les robaron siete valijas llenas de ropa, dos carry-on, una cámara de fotos, una computadora, un iPad, documentos, joyas y dinero en efectivo. Ella y sus amigos habían salido a bailar.

“Me desvalijaron en Mar del Plata”: el relato de una modelo mendocina que sufrió un atraco en el departamento alquilado por las vacaciones. @celemanzur

“Tipo 6 [del domingo] se me ocurrió pasar por el departamento antes de ir a un local de comida rápida para encontrarnos con mis otros amigos”, relató. “Cuando entré vi la ventana abierta. Pensé que eran mis conocidos”, recordó.

Manzur narró que entonces se encontró “con todo roto, dado vuelta”. Según la modelo y también licenciada en Relaciones Internacionales, los ladrones se tomaron un fernet antes de retirarse del lugar.