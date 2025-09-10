Video: así se escucharon los primeros disparos en la escuela de Mendoza

La escuela Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, fue escenario de un incidente alarmante, cuando una alumna de 14 años ingresó al establecimiento con un arma y efectuó disparos. Tras atrincherarse por cinco horas, la joven entregó el arma. La situación generó la evacuación preventiva de los alumnos e involucró a diversos ministerios provinciales.

El video: un registro del disparo en el aula

Los videos que se volvieron virales en las redes sociales capturan el episodio desde distintos ángulos. En uno de ellos se observa a un grupo de alumnos dentro de un aula cuando se escucha una detonación que irrumpe el espacio. Inmediatamente, los gritos y la confusión se apoderan del ambiente, que permite percibir la desesperación de los estudiantes.

Testigos del hecho registraron a la chica ingresar a la institución armada, en medio de los gritos del resto de los estudiantes que se encontraban allí.

Mendoza: una alumna de 14 años entró armada a su colegio y disparó al menos dos veces

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, confirmó que la adolescente es hija de un policía que trabaja en San Luis, a 90 kilómetros de La Paz. Se presume que la joven sustrajo el arma reglamentaria a su padre.

Testimonios sobre el incidente

Según testimonios de compañeros a Radio Regional, la adolescente es descrita como “muy callada, con pocas amigas”. En los últimos días, algunos la habían visto “angustiada e incluso llorando”.

Una docente del establecimiento, Fabiana Montón, relató a Canal 7 de Mendoza que “el resto de los alumnos se encuentran asustados” y que “una niña convulsionó y está internada”. La docente también describió su encuentro con la adolescente atrincherada: “Le dije: ‘Si vos tenés un arma la llevamos a dirección, dámela’. No bajaba el arma. Llegué con ella a dirección, abrí y pedí que llamaran a la policía. El primer disparo fue conmigo y tiró al piso". “Es una niña más bien tímida. Nunca se quejó de sufrir bullying”.

Los Disparos De Una Alumna De Un Colegio En Mendoza

Una empleada de una escuela de la zona, en dialogo con TN, informó: “Escuché los disparos y cuando quisimos mirar por una ventana vimos a los chicos corriendo por una finca que está atrás de la escuela. Salieron a la calle del hospital. A nosotros nos pidieron evacuar y sacar a los chicos. Después nos hicieron quedarnos en una esquina desde temprano".

La respuesta del ministro de Educación

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, se refirió al incidente y a la situación de la alumna. Afirmó que “no hay ningún registro en la ficha escolar de la niña que indicara que sufría bullying”. En diálogo con Canal 7 de Mendoza, agregó: “Y si lo hubiese, se trabajaría con los profesionales adecuados. Hoy tenemos todo el abordaje de la provincia puesto en La Paz”.

García Salazar también comunicó que las clases continúan normalmente en el resto de las escuelas de la ciudad. “Creemos que la escuela es el medio para que estos temas se charlen. Si la comunidad educativa sufre un problema de esta magnitud, hay que hablarlo ahí”, añadió.

“Son problemáticas que hay que abordar interdisciplinariamente. Tiene matices de salud mental y en otros de la persona. Ese abordaje hay que hacerlo con profesionales muy delicadamente. Cuando tengamos el diagnóstico y la conclusión de la situación, la daremos a conocer. No queremos apresurar ningún tipo de conclusión. Es una situación delicada en proceso con una menor”, sumó.

POLICIA MENDOZA

Medidas implementadas por las autoridades

Tras el hecho, los ministerios de Seguridad y Justicia, de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado conjunto para solicitar a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela. El objetivo es priorizar “la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

