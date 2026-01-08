Video: está detenido el delincuente que atacó a la empleada de una mueblería en Rosario

Josué Alexis Urquia, de 32 años, está detenido en Córdoba desde el primer día de este año acusado de haber perpetrado un robo. Lo que no se sabía hasta entonces es que apenas 48 horas antes había atacado con violencia a la vendedora de una tienda de muebles en la ciudad de Rosario.

Luego de viralizarse la filmación de la agresión contra la joven empleada y que la Justicia de Santa Fe difundiera la imagen del delincuente para afianzar las tareas de pesquisa que permitieran dar con el paradero del hombre, los investigadores fueron informados de que Urquia estaba aprehendido en Córdoba, informó el diario Rosario 3.

Dos días después de atacar a una vendedora en Rosario robó en Córdoba: el violento delincuente está detenido. captura de video

“Luego de tareas investigativas libradas por el fiscal interviniente, Ramiro González Raggio, llevadas adelante por personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, con solicitud de exhorto y allanamientos en Córdoba, sumado a gran cantidad de información acercada a fiscalía luego del pedido de colaboración pública realizado el 6 de enero, se corroboró que el sindicado se encuentra detenido por un hecho de robo ocurrido el 1/1/26 en dicha jurisdicción”, informó el Ministerio Público de la Acusación.

Con esta información, la Justicia santafesina inició las gestiones necesarias para el traslado de Urquia a la correspondiente audiencia de imputación en Rosario por el ataque a la comerciante.

Dos días después de atacar a una vendedora en Rosario robó en Córdoba: el violento delincuente está detenido. Captura X

Qué pasó en la mueblería de Santa Fe

Un día antes de que finalizara 2025, Luz, empleada en un local de venta de muebles, recibió en la tienda ubicada en un barrio rosarino a un supuesto cliente, pero el hombre la atacó. El delincuente se le abalanzó y comenzó a golpearla. La tironeaba de la ropa y la tomaba con fuerza del cabello, pero la víctima se resistía con todas sus fuerzas. Incluso, intentó llevarla a un cuarto ubicado detrás de la caja, algo que ella también evitó.

Todo quedó grabado en una cámara de seguridad ubicada en el interior del inmueble.

Robo a una mueblería de Rosario identificaronal Ladrón que golpeó A Una Empleada

“Las intenciones de esta persona eran claramente agredirme sexualmente porque ya quedó evidenciado con el testimonio, con las cámaras y con otras víctimas que también salieron a la luz gracias a la difusión del caso”, aseguró la joven en declaraciones a Rosario 3 y añadió que el hombre buscado “tiene antecedentes por exhibicionismo”.