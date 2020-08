Las imágenes de la violenta entradera bancaria que sufrió un abogado en Tigre 01:35

Gabriel Di Nicola 24 de agosto de 2020 • 13:57

Se resistió. Intentó con todas sus fuerzas que no le arrebataran los 500.000 pesos que iba a depositar en un banco de Tigre. Uno de los delincuentes lo arrastró varios metros por el piso. Pero la víctima no quería soltar su mochila y hasta se colgó del auto en el que escapaban los ladrones. Pero, en un determinado momento, se dio cuenta de que no tenía alternativa e indignado y con bronca desistió. Toda la secuencia quedó grabada por distintas cámaras de seguridad.

LA NACION tuvo acceso a parte de las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el robo, ocurrido la semana pasada en la sucursal Ricardo Rojas del Banco Santander. La víctima fue un abogado de 44 años.

El momento en que el abogado es arrastrado por uno de los ladrones

El violento robo ocurrió el martes pasado a las 12.10 cuando la víctima, que vive en Benavídez, estaba a punto de ingresar en la entidad bancaria situada en Henry Ford y Fournier, en Ricardo Rojas, en Tigre. Doce horas después del robo, detectives de la policía bonaerense detuvieron a dos sospechosos y secuestraron 225.000 pesos que, se sospecha, eran parte del botín.

La defensa de los dos sospechosos apresados por detectives de la policía bonaerense pidió la excarcelación. Ahora, el juez de Garantías de San Isidro Diego Martínez debe definir si hace lugar o rechaza la solicitud.

El caso está a cargo del fiscal Santiago Jaimes Munilla, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de El Talar, con la colaboración de la Jefatura Distrital de Tigre, conducida por el comisario inspector Lucas Borge.

"Un testigo que vio el robo siguió a los delincuentes hasta donde abandonaron el auto en el que habían escapado. En ese momento llamó al 911 y dio datos certeros de las patentes de los vehículos con los cuales continuaron la huida", había dicho a LA NACION una fuente policial.

Con los datos de las chapas patentes, anteayer a las 22, personal de la policía bonaerense llegó hasta Merlo, donde detuvo a uno de los sospechosos y secuestró 25.000 pesos.

Dos horas después, los detectives de la policía bonaerense hicieron un allanamiento en un domicilio de Pilar donde secuestraron $200.000 y detuvieron a un ciudadano chileno de 35 años.