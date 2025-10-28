La impactante historia real del asesino que aterrorizó a Italia y ahora está en Netflix

Netflix continúa apostando por producciones que generan emociones intensas y logran mantener a la audiencia enganchada desde el primer episodio, especialmente cuando se basan en hechos reales. En esta ocasión, la plataforma estrenó El Monstruo de Florencia, una miniserie de cuatro episodios que reconstruye el pánico, la obsesión y la paranoia que marcaron a toda una generación en Italia.

Dirigida por Stefano Sollima, la miniserie busca sumergir al espectador en uno de los misterios criminales sin resolver más escalofriantes del siglo XX, ofreciendo una narrativa intensa y atrapante que combina investigación, suspenso y el dramatismo de los hechos reales.

La impactante historia real detrás de El Monstruo de Florencia

El enigma del asesino que nunca fue capturado Picasa 3.0

Todo comenzó el 21 de agosto de 1968 en Signa, un pueblo al oeste de Florencia. Bárbara Locci, una mujer casada conocida en el pueblo por sus infidelidades, viajaba en un auto con su amante, Antonio Lo Bianco. En el asiento trasero dormía su hijo de seis años, Natalino. De repente, se oyeron unos disparos y, cuando el niño despertó, su madre había sido asesinada, por lo que huyó aterrorizado hasta una casa cercana.

Tras el hecho, el marido de la mujer, Stefano Mele, confesó el crimen y parecía que el caso estaba cerrado, pero no era así.

Nuevos asesinatos y el arma misteriosa

En 1982, catorce años después, una pareja apareció asesinada con el mismo modus operandi. La policía descubrió algo aterrador: la misma pistola Beretta calibre 22, con las mismas balas Winchester, había sido utilizada en varios crímenes. El arma que se creía desaparecida nunca había sido destruida... alguien más la estaba usando para matar.

El caso que paralizó a Italia durante más de una década (Foto: Netflix)

Un ritual estremecedor

El asesino seguía un patrón constante: parejas jóvenes y lugares apartados. Primero disparaba desde la oscuridad, luego se acercaba con un cuchillo y apuñalaba a las víctimas. En los asesinatos de mujeres, además, mutilaba los órganos sexuales. Entre 1974 y 1985, siete parejas más fueron asesinadas, sumando dieciséis víctimas.

Como era de esperarse, el miedo se apoderó de Florencia, por lo que la policía lanzó campañas de prevención y los caminos rurales se volvieron peligrosos.

Una carta que lo cambió todo

En septiembre de 1985, una pareja de turistas franceses acampaba cerca de San Casciano. La mujer murió a tiros y su compañero fue apuñalado mientras intentaba escapar. Días después, la fiscal Silvia Della Monica recibió un sobre con un mensaje hecho con letras recortadas y un trozo de piel de la víctima. Después de este ataque, el “Monstruo” nunca volvió a matar y nadie sabe por qué.

Tiene cuatro capítulos y ya está disponible en la plataforma (Foto: Netflix)

Los sospechosos

Más de 100.000 personas fueron interrogadas, pero las pistas no llevaron a ningún culpable definitivo. Primero se sospechó de inmigrantes sardos, incluidos los hermanos Vinci, pero fueron descartados. Asimismo, la pistola nunca apareció y los crímenes continuaban siendo un misterio.

En los años 90, Pietro Pacciani, un agricultor con un pasado controversial, fue arrestado y acusado de ser el “Monstruo de Florencia”. En el juicio de 1994 se transmitieron los testimonios de sus hijas sobre abusos pasados y Pacciani fue condenado a catorce cadenas perpetuas. Sin embargo, fue absuelto en apelación.

Luego aparecieron sus supuestos cómplices, Mario Vanni y Giancarlo Lotti, conocidos como los “compagni di merende” (compañeros de merienda). Ambos fueron condenados, pero nunca se probó su culpabilidad mediante ADN, y la pistola jamás apareció. Pacciani murió en 1998, Lotti en 2002 y Vanni en 2009.

Teorías y misterios

Años más tarde, surgieron teorías que involucraban a sectas satánicas y personas poderosas que podrían haber contratado a los asesinos para rituales esotéricos. Se investigó incluso la muerte de un médico, Francesco Narducci, cuyo cuerpo apareció en un lago en 1985, pero nunca se comprobó ninguna conexión. Hoy, el caso del Monstruo de Florencia sigue oficialmente abierto, lleno de sombras, contradicciones y preguntas sin respuesta.

Con una narrativa tensa y una ambientación que captura a la perfección la atmósfera sombría de ese entonces, El Monstruo de Florencia se consolida como una de las apuestas más impactantes de Netflix. A lo largo de sus cuatro episodios, la serie combina investigación periodística, drama policial y tensión psicológica para reconstruir un caso que aún hoy genera controversia.