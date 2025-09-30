Video: una Amarok chocó intencionalmente dos veces a un auto y un bebé terminó con fractura de cráneo

Hace casi un mes, un bebé permanece internado en Córdoba tras sufrir una fractura de cráneo provocada durante un violento episodio de tránsito. El niño viajaba en el auto de sus padres cuando el conductor de una camioneta los embistió intencionalmente, pese a que los adultos le advirtieron que en el vehículo iba un menor de un año y medio.

“Sabía que en el auto había un bebé. La madre gritó desesperadamente y aún así embistió nuevamente”, contó a los medios cordobeses Esteban Yangüez Papagenadio, el abogado de la familia del niño. Para el letrado, el hecho debería ser caratulado como intento de homicidio.

Según pudo saber LA NACION por fuentes con acceso a la investigación, el episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del 4 de septiembre en la Costanera Norte, a la altura del Puente Santa Fe, y volvió a cobrar repercusión en las últimas horas luego de que la Policía difundiera las imágenes de la colisión.

Una discusión de tránsito que se salió de control: chocó dos veces contra un auto pese a que le advirtieron que había un bebé

Esa madrugada, tras una discusión de tránsito, un hombre de 29 años —identificado como Juan Cruz Peracca— chocó dos veces de manera deliberada un Volkswagen Up con su camioneta Amarok. Dentro del auto viajaban una pareja, otro adulto y el bebé, que resultó con fractura parcial de cráneo producto del impacto.

Las cámaras de seguridad registraron cómo la camioneta se detuvo y, segundos después, el Up se posicionó adelante. Cuando el conductor del vehículo menor descendió, Peracca aceleró y embistió el auto por detrás. Pese a los gritos de la madre que advertía sobre la presencia del bebé, volvió a colisionar.

El niño fue trasladado a un centro de salud, donde se constató la lesión. Si bien no presenta compromiso neurológico, continúa bajo atención médica. La fiscal Claudia Palacios ordenó la detención de Peracca, quien quedó imputado por lesiones leves dolosas con alevosía y fue trasladado a la cárcel de Bouwer. El abogado de la familia reclama una agravación de la acusación.

Chocó dos veces un auto, pese a que le dijeron que viajaba un bebé Gentileza

“Es un hecho tremendo: puso en riesgo la vida del bebé, que por suerte viene evolucionando. Este sujeto está detenido no por la causa en sí, sino por su conducta procesal: intentó amedrentar a los padres exigiendo el cobro del daño de su camioneta”, sostuvo el letrado en diálogo con El DoceTV. Y añadió: “Todo comenzó porque mi cliente frenó en un semáforo en amarillo. Lo insultó, lo escupió y terminó tirándole la camioneta dos veces encima a un auto pequeño como el Up”.