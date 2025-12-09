Villa Luzuriaga: un hombre y sus dos hijas se salvaron tras ser atropellados por una camioneta

El jueves pasado, un hombre y sus dos hijas sobrevivieron de milagro después de ser embestidos violentamente desde atrás por una camioneta, en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga.

La secuencia ocurrió en la calle Miguel Cané al 4800, en el partido de La Matanza, cuando Axel, repartidor de aplicaciones, detuvo su moto frente a un comercio para comprar agua antes de llevar a sus dos hijas —de 5 y 9 años— al colegio. En ese instante, un vehículo descontrolado los atropelló: las niñas quedaron golpeadas sobre la vereda y él salió despedido varios metros, hasta impactar contra un árbol que frenó el avance de la camioneta.

Las imágenes del siniestro, difundidas el lunes pasado, muestran el momento exacto en el que Axel desciende de la moto, detenida junto al cordón donde las menores lo esperan. En segundos, una camioneta roja irrumpe desde atrás sin reducir la velocidad y arrolla a los tres. Solo la hija más pequeña llevaba casco.

Tras el impacto, ningún vecino o comerciante se acercó a las víctimas para brindar asistencia

En diálogo con A24, Axel recordó que, pese al impacto, logró reaccionar y asistir a las niñas. “En el video se ve que claramente me puedo levantar al instante y lo único que me preocupaba a mí es que no le haya pasado nada a ellas y que fue un milagro, la verdad que fue un segundo. Doy gracias a Dios que a mis hijas no les haya pasado nada. Es lo único que me importó en el momento, hasta que me llevaron al hospital”.

El hombre explicó a A24 que el árbol contra el que chocó la camioneta amortiguó el golpe. “A mí me salvó el árbol. Justo en el momento en el que me embiste la camioneta estaba parado en la moto, que estaba frenada completamente”, relató.

Luego detalló: “Eso es lo que me hace pegar un latigazo para atrás y como la camioneta venía fuerte, subo al capó, golpeo la cabeza y la parte del brazo con el limpiaparabrisas, y al chocar con el árbol me embiste hacia adelante y hacia arriba. Eso es lo que me salvó la vida de no quedar entre el árbol y la camioneta”.

Con sus hijas fuera de peligro, Axel confesó que cometió un error al trasladarlas en moto: “Sé que fui imprudente al subir a mis hijas menores en motocicleta, pero bueno, es la rutina que vivimos día a día”, sostuvo. También comentó que suelen recorrer 15 cuadras hacia la escuela por calles de tránsito reducido: “No queríamos que nos pase esto. Fue una cosa de locos”.

Según el testimonio de Axel, el conductor de la camioneta -dueño de un supermercado de la zona- primero le dijo que el acelerador “se trabó con la alfombra”, aunque más tarde atribuyó el incidente a “algo mecánico”. Testigos del lugar aseguraron que el hombre “se distrajo con el celular” instantes antes del impacto.

Axel cuestionó la maniobra: “La verdad, no entiendo cómo no pudo haber volanteado para el otro lado, de última hubiera chocado otro auto. Él también se cruza de mano”, afirmó.

Aunque no sufrieron heridas graves, las dos niñas continúan afectadas emocionalmente. “Tienen miedo a la hora de dormir o a la hora de estar hablando del tema, porque lo charlan muy seguido. En todo momento lo tienen presente”, contó a A24.

También remarcó la falta de acompañamiento por parte de vecinos y comerciantes: “No se acercó nadie a preguntarnos si las nenas estaban bien, si necesitábamos algo. La verdad que fue muy de mala manera el accionar de ellos también. En el momento lo único que decía es ‘No entiendo’”, sostuvo.

La moto de Axel quedó completamente destruida, por lo que ya no puede trabajar como repartidor. “Estoy haciendo una changa, entregando volantes para una empresa. Es caminando, no me queda otra hasta recuperarme”, explicó a A24.