Violencia narco en Rosario: mataron a 7 personas en poco más de 24 horas

El refuerzo de agentes federales en Rosario no parece impactar de lleno en el territorio ya que se volvió a vivir una jornada de extrema violencia en esa ciudad, con siete crímenes en poco más de 24 horas. Fueron tres homicidios el martes por la noche y dos anoche, a los que se sumaron dos más esta mañana, según confirmaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación a LA NACION.

Uno de estos hechos generó una profunda conmoción. Es que anoche un hombre de 36 años identificado como Mauro Villamil estaba por comprar en un local de Corrientes y Gutiérrez las verduras que tenía que llevar a un asado con sus compañeros de trabajo, cuando fue alcanzado por una ráfaga de balas que impactaron en su cuerpo y lo mataron. Quedaron heridas también tres mujeres. De acuerdo a información policial, un hombre caminó hacia la verdulería, disparó a los clientes y empleados, y se dio a la fuga.

“Lo único que faltaba era comprar unos tomates para la ensalada y de ahí se iba para la casa de otro compañero”, contó en Radio 2 un hombre que trabajaba con él en una estación de servicio del macrocentro, donde la víctima cargaba nafta a los automovilistas desde los 18 años.

“Matan a cualquiera, no les importa nada”, acotó el amigo, quien reveló que Villamil se había casado hace dos meses y que tenía tres hijos, el más grande de 10 años, según reportó Rosario 3.

Las muestras de cariño para él se multiplicaron también en las redes sociales. “Un amigo ejemplar, un papá brillante, un esposo divino, una persona como pocas, de esas que no se merecen algo así, pero Rosario nos sigue arrebatando lo más preciado”, lo describió Ana Laura Orbiso, una allegada.

Otra, de nombre Romina Godoy, escribió una publicación en el mismo sentido: “Qué dolor y qué impotencia. Cuánta mierda que estamos viviendo. ¿Por qué matar a gente inocente así? Si Mauro no andaba en drogas, no era un delincuente. No fue un ajuste de cuentas, Mauro era un padre de familia, estaba haciendo los mandados. ¿Por qué hay que vivir así, con el miedo de salir y jamás volver? Ya no se puede más”, remarcó y pidió: “Ojalá se haga justicia por vos y todos los inocentes”.

Fuentes con acceso al expediente dijeron a LA NACION esta mañana que, de momento, todo indica que Villamil habría quedado en el medio de la balacera, que no habría ido dirigida hacia él.

Los otros seis asesinatos

El raid de homicidios comenzó en realidad el martes por la noche en Gorriti 5800 con el asesinato de Kevin Leonel Villalba, de 32 años. Cuando estaba en la calle, le tiraron 16 veces desde una moto y murió en el Hospital Centenario.

A la medianoche, en tanto, falleció en el Hospital Eva Perón otro hombre, Ángel Faustino Coronel, de 39 años, acribillado en Renán al 200.

Doble homicidio en una zona rural cercana a Rosario, se encontraron dos cuerpos esta mañana, y ya suman siete homicidios en las últimas 24 horas Marcelo Manera

El tercero fue el de Villamil y después siguieron otros dos crímenes: uno en Empalme Graneros y otro, en Barrio Godoy, anoche. En Graneros, dos personas que circulaban en una moto roja dispararon varias veces a una vivienda donde había dos mujeres, aproximadamente a las 20.25. Una de ellas, Micaela Gómez, de 28 años, murió en el Policlínico San Martín con una herida en el cráneo; mientras que su compañera, de 33 años, quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

En Godoy, minutos antes de las 21, asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en la zona de Juan Pablo II al 2500.

En tanto, esta mañana se confirmaron dos ejecuciones más a dos hombres en Villa Gobernador Gálvez, todo de acuerdo a información que obtuvo LA NACION de fuentes ligadas a los siete expedientes.

