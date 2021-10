Vuelco mortal en Chubut: un camionero falleció por los vientos fuertes en la ruta 3

COMODORO RIVADAVIA. - Con ráfagas que rozaron los 150 kilómetros por hora, el temporal que afecta a Chubut se cobró una víctima fatal: un camionero murió tras volcar a altura de Garayalde, 200 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, luego de quedar atrapado en el interior del camión en medio de los fuertes vientos.

El accidente ocurrió este lunes por la mañana. Fuentes policiales confirmaron que el conductor de un camión falleció luego de volcar a la altura del km 1510 - entre Trelew y Comodoro Rivadavia, en cercanías de Garayalde- quien quedó atrapado en el interior del vehículo. El comisario general y director de Seguridad de la Policía del Chubut, Paulino Gómez, confirmó que el fallecido fue identificado como Marcelo Chávez de 50 años, oriundo de Pehuajó, Buenos Aires.

“Venía viajando desde Misiones con destino a la localidad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Llevaba aluminio. Volcó, perdió el dominio del camión por el viento”, aseguró el funcionario.

Pese a que mermaron las fuertes ráfagas, el alerta amarilla se mantiene hasta mañana. Este lunes y martes se suspendieron las clases en Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento y todavía se recomienda restringir la circulación para evitar incidentes.

En Comodoro Rivadavia, este domingo se derrumbó el techo de un supermercado, se cayeron cuatro casas y se volaron 160 techos por el temporal. La Sociedad Cooperativa Popular Limitada atendió mas de 400 reclamos y aún hay barrios sin servicio de luz por los vientos intensos. También afectó el servicio de provisión de agua en esa localidad y Rada Tilly.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque reconoció que el temporal de viento dejó “muchas complicaciones” en la ciudad petrolera, a partir de la voladura de techos y roturas de árboles, “pero sobre todo, muchísimos postes caídos que todavía no permiten que tengamos energía en todos los puntos de la ciudad”.

Con respecto a la suspensión de clases en las escuelas, Luque indicó que se reportaron roturas de vidrios y problemas en techos de dos establecimientos. Hay “cuatro o cinco escuelas con problemas”, pero aclaró que básicamente la suspensión de clases es para evitar la circulación por la ciudad, porque “hoy va a ser un día que va a soplar el viento bastante fuerte”.

Agregó que “no imaginamos tener ráfagas de 150 km por hora de forma constante. no me acuerdo haber vivido una jornada como la de ayer, con mucho peligro y temor. Pero gracias a Dios no tuvimos que lamentar víctimas”.

En tanto, por el viento se hundieron dos barcos pesqueros en Caleta Córdova, un barrio de pescadores ubicado en la zona norte de Comodoro. Este lunes cerca de las 8:40 de la mañana, el Personal de la Prefectura “Nivel V” de Caleta Córdova observó el faltante de dos embarcaciones que se encontraban en la zona, en el marco del intenso temporal de viento que se registra desde este domingo.

Según se constató que trataba de los buques pesqueros de Rada o Ria Agustina (MAT. 03130) y Leyenda (MAT. 01735M), fondeados en Rada interior CORD, los cuales se hallaban hundidos.

El temporal afectó a toda la provincia de Chubut. El pronosticador de Comodoro Rivadavia, Aldo Sánchez, aseguró que la ráfaga máxima registrada desde la estación meteorológica fue de 143 km/h a las 15:45 horas del domingo en la ciudad. Sin embargo, la ráfaga más intensa se registró en Esquel con 160 kilómetros por hora.

Sánchez señaló que “en principio seguimos bajo alerta porque todavía está vigente alerta amarillo para nuestra zona y esto significa que las ráfagas pueden llegar hasta 90 kilómetros por hora”. Y agregó que este lunes por la mañana están rondando los 80 kilómetros por hora. “Pero hoy (lunes) y mañana continuamos bajo alerta amarillo”.

Adelantó que “mañana martes incluso el viento va a estar más fuerte que hoy y las ráfagas pueden llegar a 100 km/h”.