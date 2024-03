La historia de Brisa de Olivera: sueños que surcan los cielos

En el bullicioso trasfondo de una cocina de McDonald’s, donde las órdenes se apilan y los clientes entran y salen como olas incesantes, está Brisa de Olivera, una joven inquieta de Ciudad Evita llena de sueños. A sus 18 años, Brisa, la mayor de tres hermanas, ya ha demostrado una independencia sorprendente, desafiando las expectativas y persiguiendo incansablemente su pasión por los cielos.

Desde que era una niña, Brisa compartía una conexión especial con su abuelo, quien la llevaba a ver los aviones despegar y aterrizar en el aeropuerto local. Fue entonces cuando nació su fascinación por el vuelo, un sueño que la ha impulsado a perseguir su objetivo de convertirse en pilota de avión.

Brisa de Olivera junto a su abuelo, Sergio Mellare.

A pesar de estar aún en la escuela secundaria y trabajar en McDonald’s, Brisa no deja que las responsabilidades la detengan. Su espíritu hiperactivo y su determinación la impulsan a seguir adelante, buscando oportunidades para aprender y crecer, tanto en su trabajo como en su búsqueda de convertirse en piloto.

“Siempre fui muy independiente”, dice Brisa, “Siento que eso me permite soñar en grande, incluso cuando el mundo a mi alrededor parece complicado”. El primer contacto de Brisa con McDonald´s fue de chica. “Ibamos en familia en ocasiones especiales”, recuerda y en ese entonces no imaginó que años más tarde terminaría trabajando en la compañia.

Su historia resonó profundamente en McDonald’s, donde se valora el apoyo y la promoción de una cultura inclusiva que fomente el desarrollo personal y profesional de todos sus empleados. “Un gerente del local que me dijo que me anote en la beca porque tenía todo para ganar y ahí hice el video y al mes me llamaron para avisarme que la había ganado”, relata Brisa que con esta ayuda pudo pagar las horas que le faltaban para terminar el curso de piloto privado de avión.

Gabriela Morey, gerente de Operaciones de Arcos Dorados y líder de la Red de Mujeres en Argentina, explica la importancia de este enfoque inclusivo. “Historias como la de Brisa nos demuestran lo importante que es que las compañías apoyen y fomenten una cultura inclusiva que acompañe el desarrollo de todas las personas. Es clave que los colaboradores no solo crezcan y cumplan sus expectativas profesionales, sino también aquellas personales que marcan la esencia de cada uno. En este sentido, desde la Red de Mujeres creamos un espacio que tiene como eje eliminar las barreras laborales a las que se enfrentan las mujeres, y escuchar y compartir las experiencias de las colaboradoras de la empresa que trabajan todos los días para cumplir sus objetivos”.

Conquistar espacios que antes estaban reservados para los hombres

Brisa es consciente de que las estadísticas revelan una brecha significativa en la profesión que anhela: solo el 5% de los pilotos a nivel mundial son mujeres. “A veces se siente un poco extraño ser la única chica”, admite. Esta sensación la experimenta tanto en el colegio como en el curso de piloto, ya que asiste al secundario en la base de Morón y de allí se encamina hacia la formación técnica aeronáutica, donde hay muy pocas chicas. En el curso de piloto, destaca, “soy la única mujer que está participando”.

Brisa de Olivera junto Victor Ortelli, su instructor de vuelo.

Solo el 5% de los pilotos a nivel mundial son mujeres, Brisa desafía esta barrera laboral y va en busca de su sueño de volar, para mostrar el camino cada vez a más mujeres.

Con el apoyo de iniciativas como la Red de Mujeres, Brisa se siente empoderada para perseguir sus sueños con valentía y determinación. Con cada paso que da, está más cerca de alcanzar su meta de volar, recordándonos a todos que no hay límites para aquellos que sueñan en grande y se esfuerzan por convertir esos sueños en realidad.

En el mes de la mujer, Arcos Dorados mantiene el compromiso impulsando medidas concretas para promover la igualdad y reducir las barreras laborales.

