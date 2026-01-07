A qué hora empiezan las lluvias en AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

Luego de varios días con temperaturas más frescas que aliviaron el calor del comienzo de año, este miércoles llegarán las lluvias anticipadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según adelantó el organismo nacional, se espera que la tormenta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se desate al mediodía y se extienda, por lo menos, hasta la tarde.

Con una alerta amarilla por tormentas que rige en Catamarca, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Salta y San Juan —pero no así en la Ciudad ni el conurbano bonaerense—, se espera que varias regiones del país se vean afectadas por las fuertes precipitaciones.

Tanto en las regiones bajo alerta como en los distritos del AMBA se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Se espera que las lluvias comiencen durante el mediodía. Windy

En el caso de la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, el organismo nacional también detalló que la temperatura máxima llegará hasta los 28 grados, mientras que la mínima comenzó en 23°C.

Al caer la noche aumentará la velocidad del viento, lo que alejará las tormentas pero podrá provocar inconvenientes a raíz de las ráfagas que oscilarán en torno a los 50 y hasta 60 kilómetros por hora.

En este sentido, en la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla, pero por vientos fuertes. Las áreas afectadas comprenden desde las localidades de Magdalena y Punta Indio, se extienden por el corredor atlántico y llegan hasta Mar del Plata y Miramar. Allí se esperan vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Las intensidades más altas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata.

Las recomendaciones del SMN

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Pronóstico extendido

Según adelantó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, este jueves será otro día con circulación de aire frío, con un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sudeste y una mínima de 17°C. El viento fresco que soplará durante todo el día dejará una máxima de apenas 26 grados.

El viernes, en tanto, se prevé un amanecer con mucha cobertura nubosa, viento moderado desde el noreste y 21°C de piso térmico. El viento rotará lentamente durante todo el día y soplará desde el este a partir del mediodía para arrimar más humedad y nubosidad.

Para el fin de semana las condiciones se anticipan adversas. El sábado volverían las lluvias, con una máxima de 26°C y mucha nubosidad. El domingo, en tanto, volverá el sol y subirá la temperatura, lo que garantizará una tarde de aproximadamente 30°C.