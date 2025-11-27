Abandonaron a un niño con síndrome de Down en una plaza de Santa Fe: la policía detuvo a su madre

Un niño de 7 años con síndrome de Down fue abandonado en una plaza del Palomar, en la ciudad de Santa Fe, y el caso conmociona a toda la comunidad. Tras una denuncia por averiguación de paradero que había presentado el padre, la policía logró dar con el niño y halló a la responsable: detuvo a la madre.

Según las declaraciones del hombre, cuando regresó a su casa en Barrio Centenario su esposa le dijo que el niño de 9 años “se había perdido” en la zona del centro. El padre llamó de inmediato al 911 y minutos más tarde recibió una llamada de los efectivos que le informaron que habían encontrado deshidratado al niño en la plaza, según consignaron medios locales.

La policía detuvo a la madre que abandonó a su hijo

La policía halló al niño tras atender el aviso de una vecina quien afirmó haber visto al chico solo en los piletones del espacio público.

El niño inicialmente habido quedado bajo resguardo estatal tras la intervención de la Secretaría de Niñez. Sin embargo, este jueves las autoridades informaron que “se quedará con el padre” mientras la justicia investiga las circunstancias del delito.

La causa se encuentra en manos de la fiscal de Flagrancia, Carolina Parodi, quién ordenó el arresto de la madre de 50 años. La mujer tendría “problemas de consumo” y la familia tiene un registro de una situación parecida, según las declaraciones de este miércoles ante la prensa local del secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti.

“Tenemos como antecedente que en el 2021 se dio una situación similar, no de abandono completo, sino de algún problema con el cuidado. Luego la situación, la convivencia o los vínculos estuvieron más o menos establecidos. Tenemos entendido que la señora, la mamá, tiene algún problema de consumo, por lo tanto, todo esto va a tener que ser monitoreado día a día”, afirmó el funcionario según el medio Uno.

En ese sentido, aclaró que el chico quedará con el padre “al hacerse responsable del cuidado del niño”. Sin embargo, advirtió: “Vamos a tener que trabajar mucho con el papá porque va a necesitar acompañamiento y esperar la situación judicial, legal de la mamá para ver si se puede reconstituir vínculos o si hay que tomar alguna otra medida. En caso de que la mujer quede detenida, tendremos que intervenir con la Justicia”.

Asimismo, contó que aún resta la entrevista con la madre para dar con los motivos del abandono.