Alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires: así seguirá el clima esta semana, según el SMN

El mes de la primavera comenzó con temperaturas que recuerdan más bien al clima invernal. Y, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán de esta forma por lo menos hasta los primeros días de la semana que viene.

El organismo nacional emitió su pronóstico e indicó que durante los próximos días las temperaturas alcanzarán mínimas que tocarán los 3 grados de mínima y no superarán los 15°C de máxima. Recién a partir del próximo martes ingresará un frente de aire cálido que elevará el termómetro por lo menos hasta los 20 grados.

Las temperaturas mínimas este sábado en el centro del país. SMN

Sin embargo, antes de que vuelvan las temperaturas más acordes a esta época habrá que atravesar varios días de frío polar. Este jueves se espera una mañana con cielo algo nublado y mínima de 5ºC, con una sensación térmica incluso más baja por el viento que sopla desde el sudeste. Por la tarde aumentará la nubosidad y la máxima alcanzará los 12ºC vespertinos.

El viernes, en tanto, continuará la circulación de aire muy frío aunque de manera mucho más tenue. Se prevé un amanecer con cielo despejado, viento leve del sudoeste y mínima de 4ºC, con dos grados menos en el conurbano bonaerense. Será otra mañana con muy baja temperatura, pero con cielo completamente despejado. Esta vez, la máxima llegará hasta los 14 grados.

El fin de semana será cuando el frío se sienta de forma más cruda. El sábado ofrecerá un nuevo amanecer frío con 4ºC de mínima, cielo despejado y viento leve. La circulación de aire frío y la falta de nubosidad repetirán las condiciones de los últimos días. Por otro lado, el domingo se notará el primer leve ascenso de temperatura con un ingreso de aire templado desde el noreste. La mínima mostrará una recuperación con 7ºC de piso térmico, viento moderado y cielo ligeramente nublado. La tarde llegará hasta los 17ºC y mostrará un ambiente ya menos invernal.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

El pronóstico para este jueves

El SMN también emitió este jueves 4 de septiembre una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos que rigen en nueve provincias. El organismo indicó que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Una alerta por vientos fuertes se extiende al sur de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. Según detalló el SMN, en el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

En paralelo, una alerta por tormentas afecta al oeste de Formosa, el centro y oeste de Chaco, Corrientes y la mitad sur de Misiones. De acuerdo con el informe del organismo, se prevé que estas zonas sean afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde la temperatura mínima comenzó en los 5 grados y la máxima alcanzará los 12 grados. El cielo se presentará algo nublado durante la mañana, el mediodía y la tarde, en tanto que por la tarde se prevé nubosidad parcial.