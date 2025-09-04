El Senado busca rechazar el veto de Milei por la emergencia en discapacidad; hoy juega la Selección frente a Venezuela
Además, Formosa derogó la reelección indefinida; habrá clases el próximo lunes en las escuelas bonaerenses; descarriló un funicular en Lisboa. Estas son las noticias de la mañana del jueves 4 de septiembre de 2025
- La oposición en el Senado busca rechazar el veto de Milei por la emergencia en discapacidad. La ley, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en discapacidad, fue aprobada por ambas cámaras, pero vetada por el Gobierno con el argumento de que generaba un desequilibrio fiscal. Si los bloques opositores del Senado logran los dos tercios de los votos presentes, será el primer rechazo de un veto presidencial en 22 años. Además, la oposición quiere avanzar con un proyecto que limita el uso de los DNU.
- Las escuelas abrirán el lunes después de las elecciones bonaerenses. El gobierno provincial confirmó que todos los centros educativos afectados con la votación tendrán una jornada normal. Los auxiliares van al recibir un bono por realizar tareas de limpieza y desinfección.
- Formosa derogó la reelección indefinida, pero Insfrán podrá extender su gobierno cuatro años más. La convención constituyente que sesiona hace un mes eliminó la cláusula que habilita a la reelección indefinida del gobernador. Pero aprobó otra transitoria que toma el actual mandato de Insfrán, de 74 años, quien gobierna la provincia desde 1995 y va por su octavo mandato consecutivo, como el primero, y le permite extender su hegemonía por cuatro años más en Formosa.
- Tragedia en Portugal: 15 muertos y 20 heridos dejó el descarrilamiento de un tranvía funicular en Lisboa. El vehículo, con capacidad para 42 personas, quedó destrozado al volcar y chocar contra un edificio en pleno centro de la ciudad.
- Todo listo para la Messifest. Desde las 20.30 la Selección enfrenta a Venezuela en el Monumental en el que podría ser el último partido oficial de Messi como local. En Núñez habrá tres shows musicales preparados por AFA en la previa del encuentro.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
