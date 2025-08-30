Alerta por ciclogénesis y fuertes lluvias: el pronóstico para este sábado 30 de agosto

El pronóstico del tiempo del sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé un fin de semana inestable y gris. Se prevén lluvias en gran parte del país durante este último fin de semana de agosto con acumulados significativos podrían superar los 100 mm en algunos sectores del centro-oeste de Argentina.

Durante la mañana de este sábado se espera que las lluvias alcancen a Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos. En el caso de la provincia de Buenos Aires y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), las precipitaciones llegarían durante la tarde-noche.

Clima

Este clima es producto de la tormenta de Santa Rosa, que, según la creencia popular, puede ocurrir hasta quince días alrededor del 23 de agosto (fecha de la santa) cae “puntual” este año y coincide con la formación de un sistema de baja presión, conocido como “ciclogénesis”.

A pesar de esta inestabilidad climática, las marcas no bajarán drásticamente. Se situarán en torno a los 15 y 19 grados.

Cómo sigue el clima

En el caso de las lluvias del domingo, estas se correrán más al noreste. Se espera que caigan mayormente en la provincia de Buenos Aires, CABA, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

La semana próxima mostraría la contracara de estos últimos días de cielo despejado, con varias jornadas nubladas e inestables. El lunes podría llover nuevamente y desde el martes volverán las tardes invernales, con máxima de 15ºC.