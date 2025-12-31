LA NACION

Qué es y cómo sobrevivir al estrés térmico, según un especialista: “Impacta directamente en nuestra salud”

El médico Matías Lejarraga aseguró en LN+ que “hacer actividad física en jornadas tan calurosas no es recomendable”; “Uno de los secretos es nunca llegar a sentir sed”, reveló

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Mantenerse hidratado es una de las claves
Mantenerse hidratado es una de las claves

Ante la llegada del calor extremo, nuestro organismo se expone a diferentes alteraciones. Una de ellas es el estrés térmico. Para analizar de qué se trata y cómo sobreponerse a ese cuadro, el médico Matías Lejarraga visitó los estudios de LN+. “Impacta directamente en nuestra salud”, aseguró el profesional.

Matias Lejarraga, medico
Matias Lejarraga, medico

El estrés térmico es como un golpe de calor brusco”, explicó Lejarraga. “Y suele darse, por ejemplo, cuando salimos de un lugar muy fresco a un espacio muy caluroso. Entonces, caminas dos o tres cuadras y se te desregula el hipotálamo, que es uno de los ejes centrales de nuestro organismo”, agregó.

Según el especialista, “al principio te sentís normal. Pero a medida que vas perdiendo sales, el golpe de calor se termina sintiendo”.

Matías Lejarraga en los estudios de LN+
Matías Lejarraga en los estudios de LN+

Cómo combatirlo

Una de las claves para sobrevivir al estrés térmico es mantenerse hidratado. En palabras de Lejarraga, “Nunca hay que llegar a sentir sed y hay que consumir agua cada media hora”.

Hidratarse es fundamental en jornadas con tanto calor
Hidratarse es fundamental en jornadas con tanto calorUnsplash

En su visita a LN+, el experto también compartió una serie de tips. “Al agua que consumimos le podemos agregar una pizca de sal marina: con esto reponemos sodio y potasio”, aconsejó.

“En mi caso, por ejemplo, consumo agua de mar. Obviamente no natural, sino que se trata de un producto industrializado que repone sales, minerales y también hidrata”, reveló.

Sobre los principales síntomas, el especialista dijo que “uno siente debilidad, como que se empieza a apagar”. Por último, indicó la franja etaria que más resguardos debe tener ante las jornadas de altas temperaturas.

“En estos días hay que cuidar mucho a los adultos, niños y bebés. También a aquellas personas con antecedentes coronarios y obesidad”, concluyó.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía
    1

    Tragedia en Punta del Este. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía

  2. La enfermedad poco frecuente, pero grave que causó una muerte en La Pampa
    2

    Muerte por botulismo en La Pampa y hay otro caso bajo estudio: cómo prevenir esta enfermedad

  3. Qué líneas de colectivos están de paro y no funcionan este martes 30 de diciembre
    3

    Paro de colectivos: cuáles son las líneas de colectivos que cumplen medidas de fuerza

  4. Qué es el sarpullido por calor y cómo es el tratamiento
    4

    Qué es el sarpullido por calor y cómo es el tratamiento

Cargando banners ...