Qué es y cómo sobrevivir al estrés térmico, según un especialista: “Impacta directamente en nuestra salud”

Ante la llegada del calor extremo, nuestro organismo se expone a diferentes alteraciones. Una de ellas es el estrés térmico. Para analizar de qué se trata y cómo sobreponerse a ese cuadro, el médico Matías Lejarraga visitó los estudios de LN+. “Impacta directamente en nuestra salud”, aseguró el profesional.

Matias Lejarraga, medico

“El estrés térmico es como un golpe de calor brusco”, explicó Lejarraga. “Y suele darse, por ejemplo, cuando salimos de un lugar muy fresco a un espacio muy caluroso. Entonces, caminas dos o tres cuadras y se te desregula el hipotálamo, que es uno de los ejes centrales de nuestro organismo”, agregó.

Según el especialista, “al principio te sentís normal. Pero a medida que vas perdiendo sales, el golpe de calor se termina sintiendo”.

Matías Lejarraga en los estudios de LN+

Cómo combatirlo

Una de las claves para sobrevivir al estrés térmico es mantenerse hidratado. En palabras de Lejarraga, “Nunca hay que llegar a sentir sed y hay que consumir agua cada media hora”.

Hidratarse es fundamental en jornadas con tanto calor Unsplash

En su visita a LN+, el experto también compartió una serie de tips. “Al agua que consumimos le podemos agregar una pizca de sal marina: con esto reponemos sodio y potasio”, aconsejó.

“En mi caso, por ejemplo, consumo agua de mar. Obviamente no natural, sino que se trata de un producto industrializado que repone sales, minerales y también hidrata”, reveló.

Sobre los principales síntomas, el especialista dijo que “uno siente debilidad, como que se empieza a apagar”. Por último, indicó la franja etaria que más resguardos debe tener ante las jornadas de altas temperaturas.

“En estos días hay que cuidar mucho a los adultos, niños y bebés. También a aquellas personas con antecedentes coronarios y obesidad”, concluyó.