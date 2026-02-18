La Iglesia Católica da inicio a la Cuaresma 2026, el periodo de preparación espiritual hacia la Pascua. La festividad marca el cierre del Carnaval y establece una etapa de reflexión que dura 40 días. Diversas comunidades cristianas adoptan ritos de purificación y austeridad en sus hábitos cotidianos.

Arranca la Cuaresma 2026: qué no se puede comer durante el Miércoles de Ceniza

Durante este miércoles 18 de febrero, la Iglesia Católica propone la abstinencia de carne roja como norma obligatoria para los fieles mayores de 14 años. La disposición prohíbe el consumo de productos cárnicos, aunque permite la ingesta de pescado. Además de esta restricción, rige el ayuno para las personas de entre 18 y 59 años.

El ayuno rige de forma obligatoria para los creyentes que tienen entre 18 y 59 años

Esta práctica consiste en realizar solo una comida completa al día. Existe la posibilidad de ingerir dos alimentos ligeros adicionales si estos no superan en conjunto el volumen de un plato principal. La Iglesia considera esta jornada un tiempo de penitencia y de renovación espiritual para todos los miembros de la comunidad. Los creyentes asumen este sacrificio como un modo de preparación para los eventos de la Semana Santa.

Simbolismo de los 40 días y el uso de las cenizas

La duración de este período litúrgico basa su origen en el número 40 días, una cifra con alta relevancia en los textos sagrados. Según detalla la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, el número representa los días del diluvio y los años de marcha del pueblo judío por el desierto. También evoca el tiempo que Moisés pasó en la montaña y el retiro que Jesús realizó en el desierto antes de su ministerio público.

Las cenizas que los sacerdotes utilizan para dibujar la cruz en la frente provienen de los ramos de olivo bendecidos el año anterior durante el Domingo de Ramos. Este rito simboliza la fragilidad de la vida humana y la sumisión ante la voluntad divina. Durante la ceremonia, el celebrante utiliza la frase “recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”, como un recordatorio contundente sobre la finitud de la existencia.

Las cenizas utilizadas en el rito provienen de los ramos de olivo bendecidos durante el año anterior

Disciplina alimentaria y obras de caridad

El ayuno y la abstinencia constituyen las herramientas principales de penitencia durante este ciclo. Los fieles se privan de alimentos para fomentar la oración y la introspección profunda. Esta costumbre se extiende a todos los viernes de la temporada.

Estas actividades combinan la recaudación de fondos con el fortalecimiento del vínculo comunitario. La renuncia no solo abarca la comida. En la actualidad, muchos fieles eligen reducir el tiempo frente a las pantallas o abandonar hábitos digitales para centrarse en aspectos espirituales. El objetivo final es el crecimiento de la fidelidad a la palabra de Dios.

La solemnidad de la época altera el tono habitual de las ceremonias religiosas. Desde este miércoles 18 de febrero hasta la Vigilia Pascual, la Iglesia suprime el canto del Aleluya. Los altares permanecen sin adornos florales para reflejar el carácter austero del tiempo penitencial. Los instrumentos musicales solo cumplen la función de sostener el canto de la asamblea. El color morado domina los ornamentos y las vestiduras de los celebrantes.

