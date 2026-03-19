Autopista Dellepiane: en qué días y horarios estará cortada la autovía porteña

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció una interrupción total en la circulación de la autopista Dellepiane debido a un ambicioso plan de obras enmarcado en el proceso de modernización vial. El cierre, que afectará ambos sentidos de la traza, comenzará este viernes 20 de marzo a las 23:30 y se extenderá de manera ininterrumpida hasta el miércoles 25 de marzo a las 5:00 de la mañana. Según detalló el organismo, esta intervención, ejecutada por Autopistas Urbanas (AUSA) resulta fundamental para instalar dos nuevos puentes, uno vehicular y otro peatonal, ubicados sobre la calle Río Negro.

La complejidad de las tareas requiere que los automovilistas busquen alternativas de circulación desde el inicio del fin de semana largo. Aquellos conductores que transiten por la autopista 25 de Mayo en sentido hacia Ezeiza deberán desviarse obligatoriamente por la autopista Perito Moreno, para luego continuar por la avenida General Paz y la autopista Riccheri. Como alternativas secundarias, las autoridades sugieren utilizar las avenidas Independencia, Alberdi y General Paz para evitar el congestionamiento en la zona intervenida. En el sentido contrario, hacia el centro porteño, el corte se implementará entre la avenida General Paz y la avenida Argentina, aunque se habilitarán subidas especiales desde las avenidas Argentina y Escalada para retomar la 25 de Mayo.

El cierre de la autopista Dellepiane durante marzo

Para quienes circulen por la autopista Riccheri con destino al centro, el desvío obligatorio será hacia la avenida General Paz. Desde ese punto, los conductores podrán optar por la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora, ambas habilitadas para tránsito pesado, o bien tomar la avenida Roca. Adicionalmente, se mantienen disponibles los recorridos por las avenidas Alberdi, Bruix, Directorio y San Juan, además de la autopista Perito Moreno. El cronograma de obras también alcanza al servicio ferroviario Belgrano Sur, que operará de forma reducida el sábado 21 y el domingo 22 de marzo; el ramal Sáenz–González Catán funcionará exclusivamente entre Villa Madero y la terminal bonaerense, sin completar el trayecto hasta la estación Dr. Sáenz.

Esta intervención es parte de la transformación de la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, explicó a LA NACION: “Este es hoy el tramo más antiguo y con mayor tasa de incidentes viales del sistema de autopistas porteño. Vamos a transformarlo en el más moderno, especialmente con una mirada puesta en el oeste y el sur”.

Bereciartua dijo que se estima la habilitación al tránsito en el primer trimestre del 2027 y la terminación en junio o julio de ese año Hernan Zenteno - La Nacion

El plan integral, que busca beneficiar a 200.000 vehículos diarios, incluye un corredor exclusivo para colectivos, la construcción de colectoras y un parque lineal de cuatro kilómetros. El proyecto aspira a reducir en un 42% los tiempos de viaje en hora pico y mitigar inundaciones mediante obras hidráulicas en la cuenca Cildáñez, una intervención clave para mejorar la calidad de vida de 63.000 vecinos del área de influencia inmediata.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA