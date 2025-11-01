Cambio brusco de la temperatura en Buenos Aires: cómo estará el clima este sábado

Esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por fuertes tormentas en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que marcaron un brusco descenso de temperatura. El último informe del organismo indicó que las condiciones del tiempo mejorarán durante la jornada del sábado.

El primer día del fin de semana iniciará con nubosidad, que se disipará con la salida del sol y ganará fuerza durante la tarde. El día se presentará con una temperatura máxima de 27°, mientras que la mínima rondará los 17°.

El brusco descenso en el termómetro se trata de una fenómeno que ocurre por el ingreso de un frente frío que proviene del sur del país, según explicaron los especialistas.

Volvieron las temperaturas templadas de la primavera

Cómo continuará el clima durante el fin de semana

El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes durante la tarde y la noche. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas y ocasional caída de granizo.

En ese marco, desde el SMN recomendaron permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Desde el organismo también sugirieron eludir las actividades al aire libre, sobre todo en playas, ríos, lagunas o piletas, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Pronóstico extendido del SMN

Medidas de precaución

No sacar la basura

Retirar objetos que impidan que el agua escurra

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse

Estar atento ante la posible caída de granizo

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Otras recomendaciones ante un cambio brusco de temperatura