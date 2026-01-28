Caso Bastián: qué denunció el abogado del conductor de la Amarok sobre las pericias

La investigación judicial por el accidente ocurrido en la zona de médanos de Pinamar, que provocó lesiones graves en Bastián, un nene de ocho años, incorporó testimonios sobre la validez de las pruebas físicas recolectadas por la policía científica. El abogado de Manuel Molinari, conductor del vehículo Amarok involucrado en el choque, planteó objeciones formales frente a los instrumentos de recolección de muestras biológicas.

Qué denunció el abogado del conductor de la Amarok sobre las pericias del caso Bastián

Sebastián Riglos, abogado de Manuel Molinari, denunció que los frascos destinados a las pericias toxicológicas no eran recipientes nuevos sino elementos reciclados de medicamentos.

El letrado sostuvo en una entrevista con la señal LN+ que esta irregularidad plantea dudas serias sobre la contaminación en origen de esa sangre obtenida para los análisis. Riglos atribuyó el uso de estos materiales a la falta de recursos en el sistema de salud y seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“Nos llamó la atención que los frascos no eran probetas vírgenes, eran reciclados de medicamentos”, explicó el representante legal de Molinari. El defensor enfatizó que su cliente jura que no ingirió alcohol durante las 72 horas previas al accidente del día lunes.

Por este motivo, la defensa técnica anticipó que solicitará un análisis complementario para contrastar los resultados actuales con una nueva prueba hematológica. Los estudios originales buscaron detectar la presencia de sustancias en el organismo de Manuel Molinari, Maximiliano Jerez y Naomi Azul Quiróz.

Qué resultados dieron los test de alcoholemia

Los peritos químicos detectaron que Manuel Molinari, conductor de la camioneta 4x4, tenía una graduación de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de la extracción. Por su parte, la joven Naomi Azul Quiróz, quien manejaba el rodado UTV donde viajaba el menor, registró 0,5 gramos por litro de sangre en su examen

En contraste, los especialistas no encontraron rastros de alcohol en el sistema de Maximiliano Jerez, padre de la víctima y acompañante en el vehículo recreativo. La defensa de Molinari cuestionó la precisión de estos valores debido a la supuesta precariedad de los envases que contenían las muestras.

Riglos insistió en que el estado del sistema bonaerense funciona con los elementos disponibles pero sin las garantías de insumos óptimas. El abogado reiteró la inocencia de su defendido respecto al consumo de bebidas alcohólicas el fin de semana del siniestro. La causa judicial mantiene su curso mientras se evalúan estas impugnaciones sobre el material forense.

Manuel Molinari sostiene que no ingirió bebidas alcohólicas durante las 72 horas previas al choque en Pinamar

Cuál es el estado de la causa y la salud de Bastián

Matías Morla, abogado de Maximiliano Jerez, también reconoció la escasez de materiales en la jurisdicción pero confió en la tecnología de laboratorio aplicada. “con una gota de sangre, sale todo el espectro y se puede determinar con exactitud todo”, aseguró el letrado en diálogo con LN+.

Morla calificó como inusual la demora en la orden de los exámenes toxicológicos y consideró que la carencia de suministros básicos motivó ese retraso inicial. El profesional advirtió que un resultado positivo confirmado de alcohol o estupefacientes en el conductor de la camioneta modificaría la situación procesal de los implicados.

Un hallazgo de este tipo permitiría solicitar el cambio de carátula hacia la figura de dolo eventual, lo cual agrava la escala penal para el responsable del choque. Morla detalló que Molinari pidió su eximición de prisión ante la posibilidad de un cambio en la calificación legal de la causa.

