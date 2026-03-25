Pasados los feriados de marzo, los argentinos se preguntan cuáles son los asuetos o días no laborables de abril. El cuarto mes, este año, arranca con un fin de semana extralargo formado por fechas de la Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: el 2 y el 3 de abril.

Uno a uno, todos los feriados en abril 2026

El mes de abril cuenta con dos asuetos nacionales. El primero es el jueves 2 de abril, cuando se celebra el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Se trata de una fecha en honor a los heridos, fallecidos y los miles de veteranos que pelearon en uno de los hechos más importantes de la historia del país. Se conmemora con este feriado que toma su fecha de la efeméride del desembarco de las tropas argentinas en las islas.

El 2 de abril se recuerda a los veteranos y los caídos en la Guerra de Malvinas Archivo DyN

A su vez, este 2026, el mismo día es Jueves Santo, que, en el calendario oficial, representa un día no laborable. Al coincidir, la fecha se vuelve un feriado nacional, por la efeméride anteriormente expresada.

El segundo feriado es el día siguiente, viernes 3 de abril, por el Viernes Santo, día en el que se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.

El viernes 3 de abril también es feriado: se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Cristo (Pexels/Alem Sánchez)

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).