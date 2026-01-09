Clima del sábado: ¿habrá temporal en AMBA?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó las condiciones del clima en la Capital Federal y los partidos del conurbano. Los técnicos monitorean el avance de un frente de inestabilidad que altera el estado del tiempo durante el segundo fin de semana de enero. Las autoridades sugieren precaución ante la presencia de ráfagas intensas en el área metropolitana.

¿Habrá temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires este sábado?

El sábado 10 de enero presenta un panorama de precipitaciones aisladas con ráfagas que superan los 60 kilómetros por hora. Los especialistas estiman una probabilidad de agua de entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional registra una probabilidad de lluvia de hasta el 70 por ciento para la tarde del sábado

Estas condiciones climáticas persisten de forma intermitente a lo largo de la jornada. Los registros térmicos en el AMBA oscilan entre una mínima de 19 grados y una máxima de 24 grados. El cielo permanece cubierto en su totalidad durante gran parte del día.

La velocidad del viento muestra variaciones significativas según la franja horaria. Los registros marcan entre 32 y 41 kilómetros por hora durante el mediodía y las primeras horas de la tarde. El fenómeno más relevante refiere a las ráfagas laterales.

Estas alcanzan picos de entre 60 y 69 kilómetros por hora en los momentos de mayor actividad del frente. Hacia la noche, la probabilidad de lluvias desciende a un rango de entre el 10% y el 40%. El ambiente se mantiene fresco con vientos constantes de componente sur.

El tiempo en la Argentina, region por region

Cuáles son las precauciones recomendadas frente a la situación climática

La entidad oficial difunde una lista de sugerencias para prevenir accidentes en la vía pública o en las viviendas:

Asegurar los elementos móviles ubicados en balcones o terrazas

ubicados en balcones o terrazas Retirar las macetas de las ventanas como medida de protección esencial

como medida de protección esencial Evitar el estacionamiento de rodados debajo de árboles

Mantener el cierre hermético de las viviendas para impedir el ingreso de agua

para impedir el ingreso de agua Preparar un equipo de auxilio con linternas y documentos personales

Los habitantes cuentan con la línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reportar cualquier inconveniente. Resulta fundamental la preparación de un equipo de auxilio ante posibles cortes de suministro eléctrico. El Servicio Meteorológico Nacional sugiere el seguimiento de las actualizaciones a través de sus canales oficiales.

Los equipos de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atienden consultas a través de la línea 147 Fernanda Corbani

Las autoridades locales mantienen guardias activas para responder a posibles obstrucciones en los sumideros por la acumulación de residuos. La fuerza de las corrientes de aire quiebra ramas de gran porte con facilidad en parques y plazas.

El panorama nacional y las alertas vigentes

El mapa de vigilancia del organismo muestra advertencias de diversos niveles en el Litoral argentino. La categoría naranja rige para las provincias de Corrientes y Entre Ríos este viernes. Esta escala señala riesgos potenciales para la integridad física y los bienes materiales. Los meteorólogos detectan allí la posibilidad de caída de granizo y descargas eléctricas frecuentes. Las precipitaciones en estas zonas ocurren de forma copiosa en lapsos breves.

Las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe permanecen bajo una advertencia amarilla. Estos distritos experimentan tormentas de variada magnitud con ráfagas y actividad eléctrica. El sistema de detección temprana funciona de forma constante para actualizar estos datos según el desplazamiento de las celdas de tormenta. La inestabilidad en el norte del país se mantiene durante el inicio del fin de semana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.