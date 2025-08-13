¿Cómo estará el clima el Día del Niño y todo el fin de semana largo?

De cara a este fin de semana largo y a los festejos por Día del Niña, que se celebra este domingo 17 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para los próximos días y anticipó la vuelta del frío a la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense.

Mientras que este jueves marcará el regreso del tiempo invernal con 6ºC de mínima e incluso menos en algunos distritos del conurbano bonaerense, el viernes llegará con un cielo despejado por la mañana y otro amanecer frío con el mercurio desde los 6ºC, viento moderado desde el este y una sensación térmica más fría. En esta oportunidad, el termómetro logrará estirarse hasta los 15 grados durante la tarde.

Será entre estos días cuando ingrese un centro de alta presión que se moverá desde el norte de la Patagonia hacia el este de la provincia de Buenos Aires, según indicó el sitio especializado Meteored. Esto provocará una mayor presencia de aire frío y condiciones estables.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad. SMN

Para el viernes -día no laborable en la Argentina- se prevé buen tiempo general en las distintas regiones del país, con nubosidad variable y temperaturas frescas. El sábado, en tanto, iniciará con algunas lluvias aisladas en las provincias cuyanas, La Pampa y Córdoba, y hacia la segunda mitad del día estos fenómenos podrían moverse hacia el sur del Litoral, el norte bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Finalmente, el domingo comenzará con una madrugada inestable sobre el centro del país, con abundante nubosidad y probable presencia de neblinas y eventuales lloviznas sobre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, pero con tendencia a mejorar para la segunda parte del festejo del Día del Niño.

Según anticipó el sitio especializado, la próxima semana se prevé la llegada de una ciclogénesis de gran magnitud a partir del martes, cuando se formará un centro de bajas presiones sobre el centro del territorio nacional, que intensificará los fuertes vientos y las precipitaciones. En este marco, se esperan posibles lluvias sobre el centro del país en la primera mitad de la próxima semana, con niveles de precipitación acumulada que podría superar los 50 milímetros.

Las alertas para este miércoles

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 13 de agosto.

El SMN también emitió una alerta amarilla por frío extremo que rige este miércoles 13 de agosto en una provincia patagónica del país. El organismo señaló que este nivel de alerta está asociado a temperaturas que pueden provocar un “efecto leve a moderado en la salud” y resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y aquellos que padezcan enfermedades crónicas.

El parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que si bien no hay previstos fenómenos meteorológicos fuertes en ninguna provincia, sí hay un aviso nivel amarillo por temperaturas bajas extremas en el oeste de Santa Cruz, en donde se esperan mínimas que podrían rozar incluso los 0 grados.

Frente a esta situación, el organismo nacional recomendó extremar los cuidados y tomar abundante cantidad de líquido caliente; reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe; ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono; usar ropa adecuada para bajas temperaturas; y mantenerse informado por las autoridades.