Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes; hoy se conoce la inflación de julio
Además: crece el consumo de carne vacuna; nuevo récord de salto con garrocha; Racing perdió ante Peñarol. Estas son las noticias de la mañana del 13 de agosto de 2025
- Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes un día antes de que venza el plazo del tribunal para que deposite. La expresidenta, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra, y se reservó el derecho de llegar a la Corte con su reclamo. “Mi evolución patrimonial es legítima. No tengo bienes producto del delito”, escribió la exmandataria en el escrito presentado a la Justicia.
- Hoy se conoce el IPC de julio. Los analistas esperan que la cifra sea menor al 2%. Además estiman que la suba del dólar no habría tenido impacto en la inflación mensual. En el primer semestre del año la suba acumula 15,1%.
- Crece el consumo de carne vacuna y vuelve a superar los 50 kilos per cápita. Representa un crecimiento de 5,6% respecto del mismo periodo del año pasado, según datos de la Secretaría de Agricultura. El repunte podría explicarse por una mayor disponibilidad para el mercado interno por la caída de las exportaciones.
- Armand Duplantis rompió el récord mundial de salto con garrocha. El sueco de 25 años sigue haciendo historia: es la tercera vez que supera su marca en el año. Volvió a mejorar su récord mundial, y la eleva hasta los 6,29 metros.
- Racing perdió 1 a 0 ante Peñarol en la ida de octavos de final de la Libertadores. Con este resultado el equipo liderado por Gustavo Costas está obligado a ganar en el partido de vuelta, que será el martes próximo en el Cilindro de Avellaneda. El partido marcó además el debut de Marcos Rojo en la Academia.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
