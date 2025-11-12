Por el descarrilamiento de ayer de una formación del tren Sarmiento en el trayecto que va desde la estación Liniers hasta Once, muchos pasajeros de esa línea desean saber cómo funciona el tren Sarmiento hoy, 12 de noviembre, y si es necesario tomar una alternativa para viajar.

Los trenes circulan a baja velocidad en la zona del descarrilamiento Soledad Aznarez

Este miércoles, según consta en el sitio oficial del servicio que prestan todos los trenes que circulan en AMBA, la línea Sarmiento cuenta con la particularidad de que se encuentra cerrado el paso a nivel vehicular de la Av. Carrasco entre las estaciones Floresta y Villa Luro por renovación integral.

Sin embargo, esta mañana los pasajeros evidenciaron demoras en las distintas estaciones por las que circula el tren Sarmiento.

Pese al aviso de la empresa Trenes Argentinos en las últimas horas del martes, en el que se explicaba que “la línea Sarmiento normalizaba su frecuencia parando en Liniers, en ambos sentidos”, esta mañana el servicio funciona con demoras y cancelaciones.

Pasajeros que utilizaron el servicio hoy explicaron a LA NACION que la estación de Merlo estaba colmada de gente y que las personas que esperaban no pudieron subirse al tren que llegaba al andén. Las carteleras, que suelen informar el horario de llegada, se iban modificando constantemente, sumando minutos al ingreso del siguiente tren.

En tanto, la velocidad a la que circulan las formaciones en la zona del descarrilamiento hoy es notoriamente más baja a la habitual. “Había operarios con cascos en el lugar donde descarriló ayer”, señalaron quienes utilizaron el tren este miércoles, en señal de que aún hay personal revisando el tramo de cambio de vías.

El servicio durante esta jornada se detiene en la estación Liniers, por lo que el trayecto entre cabeceras ya se encuentra normalizado.

En los cambios de vías, como sucede en Haedo, Castelar, o Liniers, la velocidad del tren vuelve a disminuir drásticamente, lo que agrega demoras en el viaje.

Las demoras y cancelaciones del tren Sarmiento generaron malestar en los pasajeros, que se ven obligados a buscar una alternativa de viaje, principalmente con líneas de colectivos para poder llegar a destino, lo que les insume tiempo adicional entre la espera y el recorrido.

El martes 11 de noviembre descarriló una formación del tren Sarmiento

Qué dijo Trenes Argentinos sobre el descarrilamiento

En un comunicado oficial, la empresa detalla lo ocurrido en la estación Liniers, cuando la formación sufrió un descalce.

“Trenes Argentinos informa que a las 15.50 de hoy [por el martes 11 de noviembre] se produjo el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, en la estación Liniers. El hecho se produjo en un cambio de vías. Ante el descalce, el tren frenó a tiempo, según establece el protocolo de seguridad operacional".

La empresa, además, especificó, cómo se prestó el servicio en las horas posteriores. “Entre el momento del incidente y las 17.50 el servicio circuló limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Desde ese momento la prestación se restableció entre la terminal de Once y Moreno sin detenerse en Liniers”, señaló la empresa.

En tanto, se informó que lo ocurrido está en instancia de investigación para conocer las causas que ocasionaron el descarrilamiento, por el cual no se registraron heridos.

“Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes”, señala el mensaje de la compañía.