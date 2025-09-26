Cómo funciona el tren Sarmiento hoy, 26 de septiembre

En los últimos días, los trenes experimentaron interrupciones y demoras que afectaron la rutina de muchos usuarios. Ante este panorama, resulta crucial conocer el estado actual de las diferentes líneas y los factores que influyen en su funcionamiento.

¿Cómo funciona el tren Sarmiento hoy?

El Tren Sarmiento presenta este viernes un panorama con contrastes. Si bien el Gobierno dictó la conciliación obligatoria luego de las medidas de fuerza de La Fraternidad, subsisten algunas demoras y cancelaciones. En contraste, los ramales Once-Moreno, Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos operan con su frecuencia habitual.

El comunicado de Trenes Argentinos por la medida de fuerza de La Fraternidad de este miércoles 24 de septiembre Captura

Estado actual de las líneas de trenes

A continuación, se detalla el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a la aplicación de Trenes Argentinos:

Tren Roca : Circula con demoras y cancelaciones debido a problemas operativos. El ramal Temperley - Gutiérrez se encuentra interrumpido por problemas técnicos .

: Circula con demoras y cancelaciones debido a problemas operativos. El . Tren Mitre: El servicio de los ramales Retiro-Tigre, Retiro-J. L. Suárez, Retiro -Mitre, y Villa Ballester-Zárate presentan retrasos.

El servicio de los ramales Retiro-Tigre, Retiro-J. L. Suárez, Retiro -Mitre, y Villa Ballester-Zárate presentan retrasos. San Martín: El servicio que viaja entre Retiro - Pilar / Dr. Cabred circula con frecuencia habitual.

El servicio que viaja entre Retiro - Pilar / Dr. Cabred circula con frecuencia habitual. Belgrano Sur: Los ramales Buenos Aires-M. C. G. Belgrano y Buenos Aires - González Catán circulan con frecuencia habitual. Los trenes del ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras.

Los ramales Buenos Aires-M. C. G. Belgrano y Buenos Aires - González Catán circulan con frecuencia habitual. Los trenes del ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras. Tren de la Costa: El servicio que circula entre Vicente López y Tigre no presenta retrasos en su cronograma.

Los trenes andan a 30 km por hora como medida de fuerza gremial. Estación Once; tren Sarmiento Soledad Aznarez

¿Qué ocurrió con los trenes esta semana?

El miércoles 24 de septiembre, Trenes Argentinos anunció una “medida de fuerza sorpresiva y encubierta de La Fraternidad, gremio que nuclea a los conductores”. Las formaciones comenzaron a circular a 30 km/h, lo que generó importantes demoras y cancelaciones.

Inicialmente, se esperaba que la medida durara 24 horas, pero se extendió hasta el jueves. Voceros de La Fraternidad indicaron a LA NACION que la protesta continuaría “hasta que las empresas empiecen a tomar medidas al respecto”.

La postura del gremio La Fraternidad

El gremio ferroviario aclaró que no se trataba de una medida de fuerza. “Estamos trabajando para tomar las precauciones necesarias por el estado de la vía y la señalización defectuosa. En algunos ferrocarriles falta personal por retiros voluntarios”, explicaron desde La Fraternidad. Ante la persistencia del conflicto, el Ministerio de Capital Humano emitió el jueves la conciliación obligatoria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.