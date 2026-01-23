Con autorización oficial: En una provincia ya se producen los primeros fármacos impresos en 3D del mundo

CÓRDOBA.- Una empresa cordobesa, de base tecnológica, es la primera en el mundo en hacer cápsulas personalizadas multicapa impresas en 3D y venderlas en farmacias. Cuenta con la autorización del Ministerio de Salud de esta provincia. La innovación de Pill.Ar posiciona a la Argentina en el mapa global de la medicina del futuro. Con esta habilitación, tratamientos farmacológicos que antes requerían múltiples comprimidos pueden resolverse en uno solo, diseñado a medida por médicos.

La primera patente del método Pill.Ar nació hace siete años de la mano de los farmacéuticos, doctores en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigadores del Conicet Juan Pablo Real y Santiago Palma. En diciembre de 2023, el fondo SF500 invirtió en la propuesta y se sumaron el también científico Daniel Real y Enzo Moriconi, quien aporta su experiencia en negocios.

Los fundadores de la empresa: Daniel Real (CTO), Santiago Palma (CSO), Enzo Moriconi (CEO) y Juan Pablo Real (COO)

La plataforma trabaja actualmente con 35 principios activos como vitaminas, nutraceúticos y otros fármacos que se aplican en tratamientos para migraña, ansiedad, menopausia, suplementación personalizada y déficit nutricionales. Están desarrollando otros diez. Una farmacia cordobesa fue la que tramitó y logró la autorización para la comercialización y, en esta primera etapa, siete médicos trabajan con la tecnología. La propuesta está abierta a quienes quieran sumarse.

“Los médicos prescriben, los pacientes, con sus recetas, se contactan con nosotros y mandamos a producir -explica Moriconi a LA NACION-. Cada receta tiene un protocolo de elaboración vinculado con este método, ya que es única y personalizada. Para los médicos desarrollamos un software que los asiste en el diseño y valida en tiempo real las combinaciones. El profesional selecciona los principios activos y ve cómo se completa la cápsula. Por ejemplo, el sistema advierte si hay interacciones, superposición terapéutica y compatibilidad farmacotécnica”. Además de una farmacia, hay un instituto de salud cordobés que ya implementó clínicamente la tecnología.

El sistema también permite dividir un esquema en cápsulas diferenciadas para el día y la noche, y ajustar tratamientos en microdosis seguras, sin necesidad de fraccionar comprimidos. El proceso de validación puso el foco en “la seguridad, la calidad y la precisión” del método y la empresa pudo demostrar que su sistema alcanza “hasta cinco veces más precisión para la producción a pequeña escala”, llamada comúnmente “preparación magistral” y producto sanitario oficinal (PSO) según la normativa vigente, estableciendo un estándar totalmente nuevo para la elaboración de medicamentos personalizados en farmacias.

La impresora Pill.Lab, primer prototipo del sistema, automatiza el 75% del proceso de producción, y elabora cápsulas multicapa donde cada una está separada de la siguiente, evitando interacciones farmacotécnicas y garantizando una dosificación exacta.

Las fórmulas se preparan con materia prima certificada. Es decir, usan los mismos principios activos que emplea la industria farmacéutica, pero en estado puro y adquiridos a droguerías autorizadas. Moriconi enfatiza que no se crean nuevos medicamentos. “Lo que cambia es la forma de producirlos. Avanzamos en un esquema más seguro, sin conservantes innecesarios y ajustado a cada persona”, detalla. El farmacéutico solo produce si la fórmula cumple con todos los protocolos del método y si la prescripción cumple con la normativa vigente.

Pacientes reales

La plataforma está desarrollando también fármacos para salud mental. Moriconi precisa que el primer caso con el que trabajaron -ya está documentado y certificado- fue con una paciente medicada de manera crónica con antidepresivos. “Tenía problemas cada vez que se le querían retirar -describe-. Fabricamos 63 cápsulas distintas con un retiro gradual en microdosis, una por día. No percibió el efecto del retiro y hoy no toma el medicamento”.

“La posibilidad de ajustar dosis con precisión, combinar principios activos en una sola cápsula y retirar fármacos gradualmente en microdosis abre un escenario completamente nuevo para la medicina personalizada. No hablamos de futuro: ya lo estamos validando en pacientes reales”, subraya Palma.

En casos híperpersonalizados como ese, el precio final está por encima de la medicación de fabricación tradicional porque se desarrolla un packaging para cada cápsula para evitar errores. En cambio, en los más generales, quedan hasta 25% por debajo. La empresa está en tratativas con las empresa prepagas de medicina para que reconozcan estas recetas; hasta el momento solo algunas lo hacen por reintegro.

Para este año, la empresa planea expandir su tecnología a farmacias de todo el país. En paralelo, avanza con su desembarco en Chile, donde participa en Start-Up Chile y ya recibió el interés del principal centro neurológico del país. En España, fue invitada por el gobierno vasco para evaluar la adopción del método en sistemas sanitarios y durante febrero presentará la tecnología en una feria de innovación en Málaga.

La impresora Pill.Lab, primer prototipo del sistema; automatiza el 75% del proceso de producción

“Estamos trabajando para que nuestro método esté reconocido en Chile, España y toda la Argentina antes de 2027, con la meta de superar el millón de tratamientos personalizados en los próximos tres años”, apunta Moriconi.

