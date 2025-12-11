Tormentas hoy: cuándo lloverá en CABA este viernes

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra bajo la inminente amenaza de tormentas fuertes y ráfagas intensas, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La entidad mantiene activa una alerta amarilla y emitió un aviso a muy corto plazo, lo que evidencia la llegada de un frente inestable que se manifestó con fuerza durante la jornada de este jueves. El cielo permaneció mayormente cubierto, lo que marca un día de condiciones climáticas complejas en la región.

Las previsiones del SMN indicaron que este jueves se registraría una temperatura mínima de 19 °C y una máxima que alcanzará los 32 °C. La nubosidad fue una constante a lo largo de todo el día, ya que estuvo cubierto el firmamento desde las primeras horas de la madrugada. Este escenario de cielo cerrado, sumado a la llegada del frente de tormentas, generó un leve ascenso térmico en comparación con el miércoles, aunque la amplitud térmica quedó limitada por la presencia de nubes y fenómenos atmosféricos. Las tormentas, que incluyeron actividad eléctrica, lluvias y ráfagas significativas, se esperaban para después de las 19 horas, con impacto directo sobre el AMBA y sus alrededores.

La lluvia volvió a hacerse presente en CABA Ricardo Pristupluk

En contraste con la jornada de este jueves, el pronóstico para el fin de semana largo, específicamente el viernes, presenta un panorama diferente. El SMN anticipa que las condiciones generales serán de estabilidad, lo que implica una pausa en los fenómenos severos. Para el último día hábil de la semana, se proyectan temperaturas elevadas, con una mínima de 22 °C y una máxima que podría ascender hasta los 34 °C. El cielo, si bien estará parcialmente nublado, permitirá un ambiente más tranquilo en comparación con la inestabilidad prevista para el día anterior, lo que consolida un marco de recuperación térmica y menor riesgo meteorológico para los habitantes del área metropolitana.

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que no habrá alerta amarilla para este viernes Captura smn.gob.ar/alertas

Ante la inminente llegada de las tormentas fuertes y ráfagas intensas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones esenciales y advertencias de seguridad dirigidas a la población de las áreas afectadas. Estas indicaciones buscan mitigar los posibles daños y proteger a los residentes de CABA y el conurbano.

