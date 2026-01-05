Petro sube el tono ante las amenazas de Trump y advierte que puede “tomar las armas” para responderle

BOGOTÁ.– El presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro, dijo el lunes que tomará “de nuevo las armas” ante las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el sábado que terminaron con la captura de Nicolás Maduro.

Desde que Trump asumió su segundo mandato hace un año, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se deterioran progresivamente, con constantes cruces de acusaciones entre ambos mandatarios por temas como la seguridad regional, los aranceles, el narcotráfico y el manejo de la política migratoria.

“Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, lanzó el mandatario izquierdista en la red social X.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería “cuidarse el trasero”, luego de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro fuese capturado en Caracas y llevado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo.

Además, describió a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. “No lo hará por mucho más tiempo”, advirtió el presidente estadounidense.

Petro, un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990, fue también congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo”, dijo Petro en un largo mensaje. “Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor“, agregó.

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles.

Respuesta desde México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se refirió este lunes con un tono crítico al operativo de Estados Unidos en Venezuela.

“México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.

La declaración de la mandataria ocurre luego que Trump describió el operativo para detener a Maduro como una actualización de la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, bajo el lema “América para los americanos”, en la que afirmaba que América Latina estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa.

Tras la detención del líder venezolano, Trump dijo que la prensa que “la Doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado por mucho, de verdad mucho”.

“Ahora la llaman el documento Donroe”, agregó Trump, al hacer un juego de palabras con la inclusión de la inicial de su nombre. “El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo”, afirmó.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron capturados en Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Agencias AP y AFP