Uno por uno: estos son los cinco argentinos detenidos en Miami por robar en un reconocido outlet

Agentes del departamento de Sweetwater Police arrestaron el domingo 30 de noviembre a cinco argentinos en el interior del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida, bajo acusaciones de hurto mayor y fraude organizado. El operativo policial desarticuló la maniobra delictiva tras el monitoreo de las cámaras de seguridad del complejo, las cuales registraron a los sospechosos mientras sustraían mercadería de diversas tiendas de indumentaria.

Quiénes son los argentinos detenidos en Miami

Las autoridades identificaron a los aprehendidos como un grupo de hombres mayores de edad, con un rango etario entre los 41 y los 49 años. El reporte oficial de la Policía los identificó como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45.

Cinco arentinos fueron detenidos tras robar mercadería en el Dolphin Mall de Miami Foto Google Maps

Los datos preliminares y el análisis de sus perfiles en redes sociales, como Facebook, señalan a la provincia de Mendoza como el lugar de residencia de la mayoría de los integrantes. La información disponible sobre Mauricio Ariel Aparo indica una dedicación al rubro comercial y un marcado fanatismo por las motocicletas. Los investigadores sostienen la hipótesis de un vínculo de amistad previo entre los cinco individuos y consideran el viaje como una acción planificada.

La cronología del robo

El personal de seguridad monitoreó el accionar del grupo a través del sistema de vigilancia del complejo comercial. Las imágenes exponen una secuencia coordinada y repetida en varios locales. Los hombres ingresaron inicialmente a una tienda de la cadena Burlington donde seleccionaron valijas de gran tamaño y abandonaron el local sin pagar.

Los delincuentes fueron detectados mediante las cámaras de seguridad del centro comercial Joe Raedle - Getty Images North America

Luego, se dirigieron luego a otros comercios de indumentaria técnica y deportiva con el equipaje en su poder. Los videos muestran su paso por las tiendas Columbia y The North Face, donde ocultaron las prendas y artículos dentro de las maletas sustraídas minutos antes.

La Policía observó una clara división de tareas: algunos miembros del grupo distraían a los empleados mientras otros guardaban los productos. La comunicación entre ellos resultaba constante y veloz antes de retirarse de los comercios.

El operativo de captura

La intervención de la fuerza de seguridad ocurrió en dos instancias simultáneas. Los agentes localizaron a dos de los sospechosos en una parada de ómnibus cercana al centro comercial, poco después de su ingreso a un local de la marca Tommy Hilfiger. La requisa de sus pertenencias arrojó el hallazgo de mercadería valorada en aproximadamente 950 dólares.

Los oficiales detuvieron a los otros tres integrantes dentro de las instalaciones del shopping, quienes contaban con artículos por una suma superior a los 1100 dólares. El valor total de los productos recuperados por las fuerzas de seguridad asciende a más de 2000 dólares. Medios locales como NBC Miami y Telemundo 51 indicaron que los investigadores revisan grabaciones adicionales para determinar la posible participación del grupo en otros ilícitos previos en la zona.

Situación judicial y declaraciones oficiales

La justicia de Florida presentó cargos formales contra los cinco argentinos. Las figuras penales incluyen “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”. El vocero policial, Álvaro Zabaleta, confirmó la ejecución de las detenciones en el contexto de la “Operación Fiestas Seguras”, un dispositivo de vigilancia reforzada en zonas comerciales ante la afluencia de público.

Los cinco detenidos utilizaban valijas sustraídas en el mismo centro comercial para ocultar la mercadería de las tiendas de marca Felix Mizioznikov

Un dato clave complicó el panorama legal de los detenidos: los cinco hombres tenían reservas confirmadas para volar hacia la Argentina el miércoles 3 de diciembre. Este elemento refuerza la teoría de los investigadores sobre un delito planificado durante el turismo. Zabaleta emitió declaraciones contundentes sobre el perfil de los acusados: “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”. El funcionario advirtió sobre la postura de las autoridades locales: “Tenemos tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.