Con la pandemia del coronavirus se agrava la situación de calle; el gobierno porteño

8 de junio de 2020

El nuevo coronavirus, el frío y el desamparo: este invierno amenaza con dejar secuelas irreparables. Por eso, en Buenos Aires hay un plan para la contención. Una mano extendida, aunque no siempre alcanza. Al menos, hay una transformación del paradigma. Lo asegura María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. "Había muchas personas que tenían resistencia de ir a estos centros de inclusión, pero en este marco vimos un cambio significativo, que lo atribuimos a dos cuestiones principales. La conciencia que tenemos todos por el virus, y al estar parada la situación económica y al no poder vender algo ni pedir comida en los restaurantes, que están cerrados, saben que tienen un lugar seguro en donde estar durante todo el día", reflexiona.

"La ciudad está bastante cerrada, entonces, se nota que hay menos gente en esa situación. La actividad es nula, no tiene sentido venir hasta la Ciudad, los transportes públicos solo están afectados a los esenciales. Bajó mucho la dinámica de esta población, lo seguimos semana a semana. Y tenemos capacidad rápida para incluir otros espacios de reparo, si fuese necesario", cuenta Migliore, que por la pandemia del coronavirus instrumentó, a partir de marzo pasado, acciones específicas para el abordaje de las personas "en situación de calle". Desde hoy, con el objetivo de darle continuidad a estas medidas y de reforzar la asistencia por el clima invernal, se puso en marcha el "Operativo Frío". La idea no es solo que no haya personas en situación de calle: si permanecen, asegurarles ropa de abrigo, alimentos calientes y artículos de higiene.

En los refugios para gente en situación de calle, 113 casos dieron positivo de coronavirus, de los cuales 97 ya fueron dados de alta

¿De qué se trata la nueva modalidad? La instalación del nuevo Centro de Inclusión Social "Roca III", que incluye un sector para que todas las personas que ingresen a la red de Centros de Inclusión Social de la Ciudad puedan realizar un "aislamiento preventivo" durante los primeros 14 días, por la pandemia. El "Roca III" tiene espacios diferenciados para que hombres, mujeres y familias puedan aislarse de manera preventiva. Y cuenta con 100 plazas disponibles fuera del aislamiento. Luego de cumplido el protocolo, son derivados a uno de los 40 centros habilitados en la Ciudad. Cuando arrancó la cuarentena, se crearon ocho nuevos "Centros de Inclusión" en polideportivos, en los que fueron incorporadas 900 camas al sistema. En total, son 1280 nuevas plazas.

Según fuentes oficiales, 1146 personas vivían en situación de calle durante 2019. Unos 830 individuos fueron incluidos en los centros en los últimos días. Algunas organizaciones sociales, sin embargo, creen que hay muchos más: 7000 en el desamparo. "Nos comprometemos a unificar el criterio de metodología. Algunos suman a la gente que está en los paradores, pero este no es el momento, en el marco de la pandemia", asegura la ministra. El dato concreto es que está ocupado el 70 por ciento de los nuevos albergues. Y quedan unos 800 lugares libres.

La crisis abre ventanas, teje nuevas formas de solidaridad. "Ahora hay una relación directa con organizaciones sociales, como nunca antes. Se superó la conflictividad, se aborda desde lo habitacional, desde la salud mental, las adicciones. Ver la manera de vincularlos de otro modo", suscribe Migliore. Mientras el operativo ultimaba detalles, ocurrió una tragedia. Un hombre en situación de calle murió este domingo y sospechan que haya estado infectado de coronavirus, luego de que lo desalojaran el miércoles pasado de un hotel en el barrio porteño de Monserrat con síntomas de Covid-19.

En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia, el hombre vivió cuatro días junto a su pareja en la esquina de Luis Sáenz Peña y Chile, dado que desde el hotel La Florida les comunicaron que debían abandonar el lugar por falta de pago. Según informó la organización comunitaria Amigos en el camino, el hombre "estaba enfermo, tenía fiebre y se sentía mal". Ambos pasaron cuatro días a la intemperie con sus pertenencias hasta este domingo por la mañana, cuando falleció. Se llamaba Leonardo Matrino. Su mujer, Susana, se hizo el hisopado y dio negativo.

A los habituales 760 trabajadores se sumaron 442 colaboradores de otras áreas del Ministerio de Desarrollo Humano para reforzar la asistencia en los Centros de Inclusión y en el abordaje de personas en situación de calle

Ubicada en Entre Ríos 1285, la sede del BAP (el equipo que se ocupa del abordaje de las personas en situación de calle) será la base de operaciones del Operativo Frío. La función de este lugar es ser el punto referencial de los equipos, donde se encuentran los insumos y alimentos para evitar convocar a las personas a puntos fijos en la Ciudad, como se hizo en otras oportunidades y evitar aglomeraciones. A los que decidan no ingresar a un centro, se les dará una vianda caliente con pan, postre y agua; un kit de vianda seca cuando la temperatura sea menor a 10 grados; una frazada y un kit de prevención de frío: guantes, medias, cuello polar y gorro.

Este año, se realizaron acuerdos y se sumaron voluntarios para reforzar la asistencia en los Centros de Inclusión y en el abordaje del BAP. Por eso, a los habituales 760 trabajadores, se sumaron 442 colaboradores de otras áreas del Ministerio de Desarrollo Humano. Los ocho nuevos centros significaron incrementar la cantidad de camas de 2099 a 2987. La última semana de mayo, además, abrió sus puertas el Centro Costa Salguero, con 700 plazas disponibles, destinado a derivar a contagiados de Covid-19, con síntomas leves. Previamente, los casos positivos habían sido destinados a hoteles céntricos.

¿Cómo funciona el sistema para ingresar a los Centros de Inclusión? El trabajo con una persona o familia que está en situación de calle se inicia habitualmente con un llamado al 108. Allí, uno de los 99 operadores telefónicos deriva el caso al equipo de BAP en calle, donde son 341 los trabajadores que en diversos turnos y equipos hacen el abordaje en el sitio localizado. Existe una red de contención y actividades recreativas que incluyen deportes y talleres de manualidades. Además, se dictan charlas específicas que lleva adelante la Dirección General de la Mujer por violencia de género; espacios de escucha y contención; y espacios para niños, con talleres de circo, batucadas y ciclos de charlas orientadas por el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. La Fundación Espartanos se acercó para transmitir los valores del trabajo en equipo y de una vida saludable. Y en los centros del Parque Roca, todas las semanas asiste una compañía de circo para entretener a las familias.