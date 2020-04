Así quedó la camioneta del SAME que chocó esta madrugada en La Boca Crédito: SAME

Otra ambulancia del SAME chocó en las últimas horas y ya suman cuatro las unidaes que protagonizaron accidentes viales desde que comenzó la cuarentena.

Como consecuencia a este nuevo choque, ocurrido en el barrio de La Boca, el titular del organismo, Alberto Crescenti, pidió hoy " respetar las velocidades máximas y las señales de tránsito " cuando se circula por calles y avenidas. De hecho, hace apenas un día le reconocía a LA NACIÓN: " La gente está manejando muy mal en cuarentena ."

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias confirmó a Télam que el chofer y el médico que iban en la ambulancia fueron asistidos por los golpes que recibieron en el impacto, pero que ambos están fuera de peligro.

Según fuentes oficiales, desde que comenzó la cuarentena ubo una reducción del 35% en siniestros viales

Esta madrugada la ambulancia, que presta servicio en el Hospital Argerich, sufrió un choque en la avenida Regimiento de Patricios, en el barrio porteño de La Boca, cuando se dirigía a asistir otro accidente.

Crescenti aseguró que el vehículo sufrió grandes roturas y que el motor quedó "tirado en plena vereda", por lo que la unidad quedó fuera de utilización.

"Con la de esta madrugada, ya son cuatro las ambulancias que chocaron en este mes de cuarentena cuando se dirigían a asistir a otros accidentes por toda la ciudad de Buenos Aires", señaló.

Según el médico, en un promedio anual, el SAME saca de circulación una ambulancia de su flota como consecuencia de un accidente de tránsito. "En la actualidad tenemos 70 unidades de alta complejidad. Perdimos cuatro ambulancias en menos de un mes y nos va a costar mucho reponerlas", indicó.

Las otras ambulancias involucradas en accidentes de tránsito desde el 20 de marzo -cuando entró en vigencia el aislamiento social obligatorio- hasta la fecha fueron vehículos utilizados por los hospitales porteños Álvarez, Ramos Mejía y Vélez Sarsfield.

Además, el pasado viernes, el propio Crescenti sufrió heridas leves luego de que la camioneta en la que se trasladaba junto a su chofer chocara contra un auto en el barrio de Recoleta.

"Les pido a todas las personas que manejan que en esta época en la que las calles están más vacías obedezcan las señales de tránsito, los semáforos en rojo y que respeten las velocidades máximas", expresó Crescenti. Y agregó: "Necesitamos que todos seamos conscientes a la hora de manejar por calles y avenidas".

Menos circulación, menos accidentes

Según datos oficiales del gobierno porteño, desde el viernes 20 de marzo al sábado 18 de abril, se estimó que disminuyó un 35% los siniestros viales en comparación al mismo período de 2019. En tanto, con relación a muertes causadas por accidentes de tránsito -nueve durante marzo/abril de 2019-, también se registró una caída del 87%, ya que la única víctima fatal durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio se registró el pasado 7 de abril.

Las fuentes indicaron que en la Avenida General Paz, la traza con mayor siniestralidad de la Capital Federal, entre el 20 de marzo y el 16 de abril de este año, el promedio de siniestros totales se redujo 89%, el mismo porcentaje de accidentes con lesionados.

Por su parte, bajó en un 100% la cantidad de víctimas fatales en accidentes producidos en la Avenida General Paz.

Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña informaron a Télam que "hay mucho menos flujo vehicular, pero esto no significa que las personas respeten más las normas". "Al haber menos vehículos en la calle los conductores suelen acelerar más, o no respetar los semáforos en rojo. Cuando eso pasa, pueden registrarse hechos fatales múltiples en los que la velocidad es un claro factor de riesgo implicado. Es muy importante que hoy más que nunca se respeten las normas de tránsito; que se registren incidentes de tránsito en este contexto también es una sobrecarga para la tarea del SAME", destacaron.