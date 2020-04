Son ocho los argentinos que se encuentran en el crucero donde trabajaban hasta antes de decretarse la pandemia Crédito: Gentileza Natalia Pucci

Natalia Pucci, de 29 años y profesora de educación física, es protagonista de una de las historias de argentinos varados en algún punto del mundo, lejos de sus casas desde que el gobierno argentino cerró las fronteras nacionales para contener la pandemia de coronavirus . Pero su caso es particular. La joven se encuentra encerrada hace más de un mes arriba de un crucero en las costas de Los Ángeles, EE.UU..

Pucci trabajaba en un crucero que concluyó su viaje de manera repentina por el avance de la pandemia. Junto a otros ochos argentinos, quedó dentro del barco cumpliendo la cuarentena sin poder regresar al país y, hasta el momento, sin saber tampoco cuando podrán hacerlo.

Angustiada por la situación, Natalia cuenta a LA NACIÓN que pasa sus días en un barco fantasma. " Está todo tapeado, apagado. Es un barco gigante y no se puede hacer nada . Al principio era otra la situación: podíamos usar el gimnasio, la pileta. Podíamos hacer una vida de pasajero. Pero con el correr de los días cerraron todo. Solo podemos tomar un poco de aire en la cubierta", cuenta.

A pesar de todo, Natalia intenta mantener cierta normalidad en su rutina diaria. " Me levanto, voy a desayunar, hago ejercicio y estudio para mi carrera de Relaciones Públicas e Institucionales de manera online ", dice y agrega que en el barco, a pesar de no haber casos de coronavirus, deben mantener la distancia social entre la tripulación: "No podemos comer más de cuatro en una mesa ni estar cerca. Nos controlan que nos lavemos las manos ".

Desesperada, Natalia grabó un video para hacer pública su situación. "Soy argentina y tripulante de Cruceros Norwegian. Estoy varada desde hace 34 días, haciendo cuarentena en el crucero Norwegian Joy. Estuvimos acá en Los Angeles, México y volvimos a Los Angeles, porque no nos dejaban desembarcar", decía.

A pesar de estar a resguardo en el barco y "cuidada" por la empresa, a la joven la angustia ver que la mayoría de los 1600 tripulantes están regresando a sus respectivos países, pero ella no ve ese horizonte. " Estamos viendo que todas las personas se estan yendo y están tomando vuelos a sus paises correspondientes y nosotros, los argentinos, seguimos acá, sin saber nada , sin saber qué va a pasar, cuándo vamos a ir a nuestras casas con nuestras familias", lamenta la argentina oriunda de San Fernando , provincia de Buenos Aires.

Natalia en la cubierta del crucero donde trabajaba hasta el inicio de la pandemia y que hoy es el lugar donde transcurre la cuarentena

Pucci, que trabaja en la parte de entretenimiento del barco, precisa que son ocho argentinos los que están en el barco y que es la empresa la encargada de dialogar con la embajada argentina para tramitar el regreso de los varados. " Sabemos que hay un vuelo el 28 de abril a Buenos Aires y se lo hicimos saber a la empresa para que podamos estar en él ", cuenta.

"Mandamos mails a la Cancillería, llenamos los formularios, pero aún no tenemos respuestas. Que alguien nos diga qué está pasando, cuándo vamos a volver", pide.

" Se dijeron muchas cosas sobre las personas que estamos varadas. Quiero dejar en claro que nosotros vinimos a trabajar . Necesitamos ayuda para todos los argentinos que están varados en el mundo", dijo, entrecortada por el llanto.

Situación de los varados

Durante el último fin de semana, el canciller Felipé Solá explicó que aún quedan alrededor de 20.000 argentinos varados . "Recibo desesperación por no saber una fecha. Bueno, la fecha va a ser en la primera quincena de mayo espero. Hemos sacado 170 mil hasta el día de hoy, esto es un compromiso del presidente Alberto Fernández", dijo en TN . Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas anunció cuatro nuevos servicios "especiales" que traerán a pasajeros desde Lima, Cancún, Punta Cana y Madrid.