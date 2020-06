El ministro de Salud González Garcia defendió la cuarentena que se decretó a fines de marzo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2020 • 12:02

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García , defendió la decisión que adoptó el presidente Alberto Fernández de aplicar la cuarentena obligatoria a fines de marzo. "Los que dicen que nos apuramos no sé qué quieren, son funerarios. Es cierto que empezamos mucho antes que otros países, pero a todos les fue mal. No entiendo cuál es la discusión", dijo el titular de la cartera sanitaria.

"Creo que la cuarentena ha tenido un resultado espectacular y no es solo mi opinión: son los números. A veces la gente no valora lo que no sucedió. Las curvas iniciales daban una cantidad de muertos e internados que no se ha dado", agregó González García en diálogo con Radio con Vos.

El ministro prosiguió: "En gran parte del país se ha logrado, prácticamente, que existan muy pocos casos aislados y en general son cuestiones focales o viajeros", y añadió: "Claramente, en el conurbano y Capital hay circulación viral y hay que exponer al mínimo a la gente. A nadie le gusta seguir como estamos, a todos nos pasa. Se busca atemperar un poco eso".

Vacuna

En otro orden de cosas, el ministro de Salud de la Nación pidió a la OMS "asegurar la producción masiva de la vacuna", así como también trabajar para que haya consenso y coalición respecto de sus costos. "No se puede seguir jugando con el tema de las patentes", advirtió.