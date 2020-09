Para el gobierno bonaerense, se debería volver a restringir la circulación Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, hizo referencia a la evolución de la pandemia y aseguró: "Más que una meseta, tenemos una puna con un número elevado de casos que no crece ni baja". Con pocas esperanzas de que pueda haber alguna mejora de la situación en los próximos tres meses, el funcionario dijo que "la única acción que uno puede tomar para bajar los casos es disminuir la circulación".

En diálogo con El Destape Radio, García explicó que "no se puede esperar que bajen los casos si no hay acciones distintas" y apuntó contra algunas decisiones que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tomó en las últimas semanas: "Las aperturas en la Ciudad responden a ese sector que presiona y que políticamente es afín al PRO". "No hay ninguna justificación epidemiológica para abrir bares, es una cuestión electoral", arremetió el funcionario.

"Si pensamos desde la epidemiología pura tendríamos que parar como hacen otros países", agregó el funcionario del gabinete del ministro Ginés González García y focalizó que "se habló mucho de inmunidad de rebaño y eso no se vio nunca en la historia". Sobre el futuro, García advirtió que "de acá a tres meses no veo ningún cambio".

No es la primera vez que García sugiere que se debería volver a un confinamiento más riguroso. Hace una semana, dijo que coincidía con Axel Kicillof y parte del gabinete "que la decisión más correcta sería cerrar todo 15 días".

El jefe de asesores de la cartera de salud bonaerense afirmó que "en los barrios populares la prevalencia está en el 8%" y manifestó que "en la Villa 31 se esperó que se generara una situación muy drástica, en Villa Azul llegamos de manera preventiva y se pudo evitar el contagio masivo". En ese contexto, García cuestionó: "Hay algunos que juegan para la platea y su electorado en lugar de tomar decisiones basándonos en cuestiones científicas".

