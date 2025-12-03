Cuál es la mejor universidad de América Latina

La difusión del último informe de Times Higher Education (THE) sobre el desempeño académico en la región estableció un nuevo ranking basado en criterios de evaluación homologados con estándares mundiales. El análisis sobre la universidad y su competitividad científica expone la consolidación de ciertos modelos educativos nacionales frente al retroceso de otros sistemas que perdieron terreno en los estratos de mayor jerarquía.

La mejor universidad de América Latina, según el ranking

La hegemonía académica en la región pertenece a Brasil, ya que la Universidad de San Pablo (USP) retuvo su posición y se consagró nuevamente como la institución de educación superior más destacada en la edición 2026. Este resultado marca el segundo año consecutivo de liderazgo para la casa de estudios paulista.

University of São Paulo (USP) se consagró la más destacada en la edición 2026

El dominio brasileño se extiende inmediatamente después del primer puesto. La University of Campinas (Unicamp) aseguró el segundo lugar y confirmó la solidez del sistema universitario de ese país en los escalones más altos de la tabla. Brasil ubicó siete instituciones dentro de las diez mejores y demostró una capacidad de investigación y producción científica superior al resto de sus vecinos.

El top 10 de las mejores universidades de América Latina

Detrás del bloque líder brasileño aparecen instituciones de Chile y México. La Pontificia Universidad Católica de Chile ascendió desde la cuarta ubicación del año previo para situarse en el tercer puesto, clasificada la mejor fuera de territorio brasileño.

El cuarto lugar presentó un empate entre dos casas de estudios de Brasil: la Federal University of Río de Janeiro, que descendió un escalón, y la Universidade Estadual Paulista (Unesp), que mejoró su desempeño anterior, mientras que la Pontifical Catholic University of Río de Janeiro (PUC-Rio) ocupó la sexta posición.

México recuperó terreno en este grupo de élite. El Tecnológico de Monterrey se ubicó séptimo y mantuvo su presencia estable. La novedad principal para ese país fue el regreso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al grupo de las diez mejores y saltó del puesto 15 al noveno.

El listado de los diez primeros se completa con la Universidade Federal do Rio Grande do Sul en el octavo lugar y la Federal University of Minas Gerais en el décimo. La University of Chile sufrió una caída relevante al pasar al puesto 13 y quedó fuera del top 10 por primera vez desde el inicio de estas mediciones en 2016.

El desempeño de las instituciones argentinas

El informe de THE describe un escenario complejo para la Argentina. El reporte señala que el país atravesó “un año difícil” y no logró ubicar a ninguna institución entre las primeras 50 por primera vez desde la expansión del listado. La cantidad de universidades locales clasificadas aumentó de nueve a doce, pero sus posiciones relativas descendieron.

La UNLP es la mejor de la Argentina según un ranking internacional

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se mantuvo como la mejor posicionada del país en el puesto 62. La Universidad Austral se ubicó en el lugar 82 y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) apareció en el 89. Estas tres son las únicas representantes nacionales dentro de las primeras 100.

El segmento medio mostró a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en el rango 101–125. La Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) figuró en la franja 126–150. El resto de las entidades evaluadas, como el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quedaron en el segmento 151+.

Los motivos del cambio metodológico

Las variaciones abruptas en la tabla responden a una modificación estructural en la forma de evaluar. Times Higher Education abandonó la comparación intrarregional utilizada hasta 2024 y alineó su metodología con la del World University Rankings.

Este cambio implica la aplicación de estándares globales más estrictos. El nuevo sistema utiliza 16 indicadores distribuidos en cinco áreas clave: investigación, enseñanza, ambiente de investigación, proyección internacional e industria. La organización advirtió que este ajuste de vara generó “caídas significativas” para aquellos sistemas con menor financiamiento o internacionalización.

El avance de otros países

El nuevo esquema de medición favoreció a sistemas universitarios en crecimiento. Ecuador consiguió un hito con la UEES, Espiritu Santo University, una institución que subió de la posición 62 a la 16 y se convirtió en la primera universidad ecuatoriana en ingresar al top 20. Ese país sumó ocho instituciones entre las primeras cien.

Espiritu Santo University

Colombia también registró un avance notable, ya que, duplicó su presencia en el top 100 y alcanzó un total de catorce universidades en ese segmento. El ranking evaluó en total a 223 universidades de 16 países. Panamá ingresó por primera vez al listado y Costa Rica duplicó su representación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Camila Súnico Ainchil.