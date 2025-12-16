De qué murió Kshamenk, la orca de Mundo Marino

Kshamenk, la orca más emblemática del parque Mundo Marino de San Clemente del Tuyú, murió el domingo 14 de diciembre en su estanque. El animal tenía alrededor de 36 años y era la última orca en cautiverio de América del Sur.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Kshamenk?

Mundo Marino informó que Kshamenk murió de un paro cardiorespiratorio. Andrés, uno de los cuidadores, encontró a la orca inmóvil a primera hora de la mañana en el estanque. Tenía alrededor de 36 años, una edad que traspasa la expectativa de vida de las orcas en cautiverio.

En sus últimos años, el animal se movía lento y mostraba evidentes signos de deterioro. Lejos de la imagen imponente de los saltos y piruetas que mostró a millones de visitantes, a la orca le cepillaban los dientes y le daban pescado procesado, en unas albóndigas, parte de los 85 kilos diarios de pescado que comía por día.

La relación de la orca con su cuidadora

Florencia Speciale, de 47 años, cuidó a Kshamenk durante más de 25 años. Lo llamaba afectuosamente “gordo”, “gordito” o “chanchi”. El animal, que pesaba 3,5 toneladas y medía seis metros, buscaba el contacto con ella y protestaba lanzando aire por su espiráculo si su cuidadora dejaba de tocarlo.

Tras el fallecimiento, Florencia manifestó su trsiteza. “El dolor me inunda, me invade”, dijo, al tiempo que agregó: “Ojalá el gordo pueda sentir lo que significó en mi vida”.

En octubre, un equipo de LA NACION conversó con la entrenadora sobre el eventual deceso de la orca. Ella reconoció que no podía imaginar ese día. “Es un tema que cada vez que lo tengo que pensar me moviliza mucho. No sé realmente qué me va a pasar. Yo sé que es un ser vivo y que como todos los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren, pero la verdad es que no quiero pensarlo”, respondió en aquella oportunidad.

El varamiento de 1992 y la defensa del cautiverio

La historia de Kshamenk se remonta a 1992, cuando quedó varado en la Bahía de Samborombón una zona donde el mar se junta con el Río de la Plata, es baja y rica en especies que las orcas cazan. El lugar tiene una gran amplitud de mareas, por lo tanto, una bajante atrapó a la orca. Pescadores alertaron a los técnicos de Mundo Marino, que decidieron rescatar a la orca y llevarla a una de sus piletas para curarla.

Las orcas son animales gregarios que viven en grupos, por lo tanto, los cachorros aprenden a cazar de los adultos. Separado de su manada, Kshamenk ya no tenía posibilidades de sobrevivir sin el cuidado de humanos.

Este es el planteo con el que Mundo Marino se defiende de las críticas que los acusan de lucrar con el encierro del animal. La cuidadora defendió esta decisión. “En la naturaleza, Kshamenk hubiese muerto en 1992. No tenía herramientas para volver al mar”, aseguró.

Juan Pablo Loureiro, jefe veterinario del parque, tiene una historia familiar muy ligada a la orca, ya que su padre, Julio Loureiro, ocupaba su puesto en 1992 y fue el encargado del rescate de Kshamenk. Juan Pablo recordó que su padre iba a la noche al parque a alimentarla o a darle los medicamentos y aseguró que devolverla al mar, tanto en el momento del varamiento como después, era condenarla a una muerte segura.

“Kshamenk fue el bebé que mi papá atendió y rescató. Por eso yo vivo mi trabajo acá con una gran responsabilidad y estoy convencido de que durante todos estos años tanto mi papá como yo hicimos lo mejor para que Kshamenk esté de la mejor manera posible. Es una de las orcas mejor cuidadas en el mundo”, consideró el profesional.

El debate sobre el encierro de animales

Kshamenk vivía en cinco piscinas interconectadas que contenían 6 millones de litros de agua salada, un espacio muy reducido en comparación con los que transitan estos animales en libertad.

El parque Mundo Marino es una fundación que se ocupa de rescatar y reinsertar a animales lastimados y además es un parque que ofrece shows y juegos, cuya entrada es financiada por la fundación. Esta doble condición está en la esencia de las críticas que recibe la empresa.

