Día agradable y noche inestable: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre

Tras días soleados y despejados con temperaturas templadas, el clima este sábado comienza a inestabilizarse. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada agradable, aunque con algo de inestabilidad durante la noche, que podría dar lugar a chaparrones aislados.

Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, viento moderado del noreste, mínima de 12ºC y una máxima de 20 grados.

Clima finde

La nubosidad irá cambiando hasta aumentar considerablemente. La noche no espera sobresaltos atmosféricos a pesar del cielo cubierto, incluso la nubosidad baja ayudará a conservar la temperatura nocturna en un cierre con 17ºC.

Cómo sigue el finde

El SMN adelantó que el domingo la temperatura máxima subirá dos grados, ubicándose en 22, y que la mínima rondará los 13, pero que se mantendrá mayormente nublado.

La madrugada y amanecer del domingo mostrarán una ligera inestabilidad donde podríamos tener alguna llovizna aislada.