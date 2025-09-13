Día agradable y noche inestable: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre

Se prevén chaparrones aislados durante las últimos horas del día; la mínima rondará los 12 grados y la máxima los 20
- 1 minuto de lectura'
Tras días soleados y despejados con temperaturas templadas, el clima este sábado comienza a inestabilizarse. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada agradable, aunque con algo de inestabilidad durante la noche, que podría dar lugar a chaparrones aislados.
Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, viento moderado del noreste, mínima de 12ºC y una máxima de 20 grados.
La nubosidad irá cambiando hasta aumentar considerablemente. La noche no espera sobresaltos atmosféricos a pesar del cielo cubierto, incluso la nubosidad baja ayudará a conservar la temperatura nocturna en un cierre con 17ºC.
Cómo sigue el finde
El SMN adelantó que el domingo la temperatura máxima subirá dos grados, ubicándose en 22, y que la mínima rondará los 13, pero que se mantendrá mayormente nublado.
La madrugada y amanecer del domingo mostrarán una ligera inestabilidad donde podríamos tener alguna llovizna aislada.
