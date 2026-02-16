Día de los Amores Imposibles: por qué se celebra hoy y cómo superar un romance no correspondido

El Día de los Amores Imposibles se conmemora el 16 de febrero de cada año. Es una jornada orientada a reconocer a todas las personas que han enfrentado o se encuentran en un desencuentro romántico. En ese sentido, recuerda a quienes anhelan un amor, pero por cuestiones de la vida, imposibilidades, clandestinidad o imposiciones morales o sociales, no pueden llevarlo a cabo.

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Amores Imposibles?

No se conoce el origen del Día de los Amores Imposibles Shutterstock

No existen registros claros sobre los orígenes de esta efeméride, pero se cree que se instaló en redes sociales con el objetivo de dar una voz, acompañamiento y visibilidad a las personas que no pueden concretar sus intereses románticos o han enfrentado imposibilidad de alcanzar una relación anhelada.

La elección del día no es casualidad, debido a que se sitúa durante una semana conocida por el romance y el amor, con el Día de los Enamorados y el Día del Amante. Es por ello que se dispuso crear una fecha especial para que las personas que no han tenido suerte en su vida amorosa puedan sentirse acompañadas, en un momento en el que muchas parejas celebran su unión en todo el mundo.

Cómo superar un romance no correspondido

Durante este día, muchas personas recuerdan las historias amorosas que no prosperaron, la incapacidad de sentirse reconocido o contemplado por un interés sentimental. Esto puede causar mucha tristeza, dolor y sensación de fracaso, pero también es la oportunidad de aprendizaje y autoconocimiento.

Todo lo que hay que saber para superar un amor no correspondido Shutterstock

Cuando las emociones negativas se prolongan, resulta fundamental no minimizar lo que se siente y pedir ayuda si es necesario. Conversar con amistades o familiares de confianza puede aliviar la carga, pero también es recomendable acudir a un profesional de la salud mental si el malestar se vuelve abrumador.

A continuación, cinco claves para comenzar a superar un romance no correspondido:

Permitir el duelo emocional : en una primera instancia, pueden surgir varios sentimientos y sensaciones. El amor no correspondido supone una pérdida, el fin de un sueño o creencia acerca de una persona o proyecto de vida. Es necesario dar espacio para experimentar estas emociones en tranquilidad.

: en una primera instancia, pueden surgir varios sentimientos y sensaciones. El amor no correspondido supone una pérdida, el fin de un sueño o creencia acerca de una persona o proyecto de vida. Es necesario dar espacio para experimentar estas emociones en tranquilidad. Aceptar la realidad sin idealizarla : a veces, las personas recuerdan amores del pasado con una visión distorsionada. Esto provoca que ciertas cualidades, recuerdos y asuntos de ese romance que no fue parezcan mejores, más positivos o bellos. Comprender qué es lo que no funcionó, tener en cuenta los puntos desfavorables o razonar acerca de la imposibilidad del vínculo ayuda a acabar con fantasías improductivas.

: a veces, las personas recuerdan amores del pasado con una visión distorsionada. Esto provoca que ciertas cualidades, recuerdos y asuntos de ese romance que no fue parezcan mejores, más positivos o bellos. Comprender qué es lo que no funcionó, tener en cuenta los puntos desfavorables o razonar acerca de la imposibilidad del vínculo ayuda a acabar con fantasías improductivas. Establecer límites saludables : si bien cada individuo es diferente, muchas veces existen medidas que ayudan a una gran mayoría al momento de superar un romance. Es así que el famoso “contacto cero” es una herramienta fundamental para estas rupturas. Alejarse de entornos, cesar el contacto constante y tomar una pausa de redes sociales podría contribuir con este duelo. Al principio parecer excesivo, pero puede evitar la exposición a estímulos que reavivan la herida.

: si bien cada individuo es diferente, muchas veces existen medidas que ayudan a una gran mayoría al momento de superar un romance. Es así que el famoso “contacto cero” es una herramienta fundamental para estas rupturas. Alejarse de entornos, cesar el contacto constante y tomar una pausa de redes sociales podría contribuir con este duelo. Al principio parecer excesivo, pero puede evitar la exposición a estímulos que reavivan la herida. Trabajar en la identidad : los vínculos demandan tiempo y energía, por lo que muchas veces, cuando se acaban, queda un espacio disponible. Esta es la oportunidad de retomar actividades postergadas, establecer nuevos objetivos o proyectos que distraigan, generar nuevas posibilidades sociales que contribuyan al autoestima.

: los vínculos demandan tiempo y energía, por lo que muchas veces, cuando se acaban, queda un espacio disponible. Esta es la oportunidad de retomar actividades postergadas, establecer nuevos objetivos o proyectos que distraigan, generar nuevas posibilidades sociales que contribuyan al autoestima. No dejarse llevar por la decepción: un “fracaso” amoroso puede causar un gran daño emocional y, por lo tanto, desconfianza y temor en futuros vínculos afectivos. Es importante abrirse gradualmente a nuevas experiencias, volver a confiar y generar nuevas oportunidades para el amor.

Superar un romance no correspondido demanda tiempo. No existe una fórmula mágica ni paso a seguir exacto para tratar asuntos del corazón. Se requiere paciencia, comprender que refiere a procesos únicos para cada individuo en que se busca dejar atrás lo que ya no sirve para poder avanzar hacia un futuro mejor.