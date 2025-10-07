Las efemérides del 7 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario.

La celebración litúrgica de alcance global se referencia en una figura que se remonta al año 1208, cuando la Virgen María se le apareció a Domingo de Guzmán con el niño Jesús, portando un rosario en un monasterio de Francia. Esta aparición sirvió para revitalizar este rezo y el instrumento con el cual se ejecuta en la Europa medieval. Sin embargo, la fecha en la cual se celebra a esta figura de la madre de Cristo para los católicos es la de la batalla de Lepanto, uno de los mayores enfrentamiento navales de la historia, que sucedió un día como hoy, pero de 1578, cuando las tropas cristianas derrotaron a las musulmanas y aseguraron la hegemonía occidental del mar Mediterráneo. La victoria en ese combate fue atribuida a la Virgen del Rosario y es por eso que el Papa Pío V impulsó que el 7 de octubre marcara en el calendario litúrgico la celebración del Día de Nuestra Señora del Rosario, que en principio fue conocido con el nombre de “Nuestra Señora de las Victorias”.

El día de Nuestra Señora del Rosario se celebra todos los 7 de octubre

Efemérides del 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1849 – Muere el escritor estadounidense Edgar Allan Poe , también crítico y poeta.

, también crítico y poeta. 1885 – Nace Niels Bohr , físico y ganador del Premio Nobel.

, físico y ganador del Premio Nobel. 1875 – Se aprueba la Ley de Telégrafos en la Argentina.

1939 – Nace el actor argentino Enrique Pinti, también humorista, director teatral, escritor y dramaturgo.

1952 – Nace Vladímir Putin , presidente de la Federación Rusa.

, presidente de la Federación Rusa. 1959 – La Unión Soviética lanza la nave espacial Luna 3 que transmite fotos del lado oscuro de la Luna.

lanza la nave espacial Luna 3 que transmite fotos del lado oscuro de la Luna. 1968 – Nace el músico británico Thom Yorke, líder de la banda Radiohead.