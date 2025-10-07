Oración a Nuestra Señora del Rosario: esta es su historia y qué rezarle

El Día de Nuestra Señora del Rosario se celebra cada 7 de octubre. Se trata de una fecha en que la Iglesia Católica honra a la Virgen del Rosario, una advocación de María que es un símbolo de respeto y afecto a su figura, a través del empleo del rosario al momento de rezar. El catolicismo la considera como la “escuela de oración” a la Virgen.

Actualmente, el santuario más famoso del mundo dedicado a la Virgen del Rosario es el de Pompeya, Italia. Esta figura es ampliamente venerada en Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá y otros países del mundo. En la Argentina, es patrona de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rosario de la Frontera, Salta, Paraná, Entre Ríos, Suipacha y Alberti (estas dos últimas se encuentran en la provincia de Buenos Aires).

Rosario es una de las ciudades argentinas que tiene como patrona a Nuestra Señora del Rosario Osvaldo Mussi - Shutterstock

La historia de la Virgen del Rosario

Según detalla la Agencia Católica de Informaciones- ACI Prensa, el origen de esta festividad se remonta al año 1208, cuando Domingo de Guzmán ―un presbítero castellano y fundador de la Orden de Predicadores― experimentó la aparición de la Virgen María en un monasterio de la localidad de Prouilhe, Francia. La Santa Madre portaba un rosario en sus manos y le enseñó cómo rezar, para que luego pudiera compartir estos conocimientos con sus colegas. Ella hizo además una promesa: todo aquel que lo rezara obtendría gracias abundantes.

Luego de este suceso, Domingo cumplió la voluntad de la Virgen y predicó sus enseñanzas a un grupo de soldados liderado por su amigo Simón IV de Montfort. Ellos continuaron su travesía y emprendieron la Batalla de Muret de manera exitosa, por lo que se le adjudicó su victoria a la Virgen María. Fue así que Domingo de Guzmán se convirtió en el más grande propagador de la oración a Nuestra Madre, el Santo Rosario, y la oración mariana por excelencia.

Años más tarde sucedió uno de los acontecimientos más importantes que lograron consolidar su figura y el uso del rosario. Fue durante la Batalla de Lepanto, llevada a cabo el 7 de octubre de 1571, cuando un grupo de cristianos debían enfrentarse a la armada del Imperio Otomano. Previo al encuentro, los soldados se encomendaron a María a través del rezo con rosarios. El grupo pudo combatir a su oponente, logro que se le atribuyó a la Virgen.

A partir de este triunfo, el Papa Pío V decidió destacar el 7 de octubre como el Día de la Virgen de las Victorias. Años más adelante, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de “Nuestra Señora del Rosario”. A inicios del Siglo XX, San Pío X fijó definitivamente el 7 de octubre como el día oficial para esta fiesta e inmortalizó estas palabras que intentan recoger el espíritu de esta devoción: “Denme un ejército que rece el Rosario y este vencerá al mundo”.

Oración a la Virgen del Rosario

Esta advocación de la Virgen María marcó la importancia de rezar con el rosario Getty Images

Además de rezar el rosario, hay varias oraciones que se le pueden dedicar a la Virgen del Rosario. A su vez, esta figura cuenta con su novena, que consiste en oraciones durante nueve días consecutivos hacia ella. Tradicionalmente, se inicia cada 28 de septiembre y concluye el 6 de octubre.

A continuación, una oración para rezar en el Día de Nuestra Señora del Rosario:

Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios,

vínculo de amor que nos une a los Ángeles,

torre de salvación contra los asaltos del infierno,

puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás.

Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía.

Para ti el último beso de la vida que se apaga.

Y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre,

oh Reina del Rosario de Pompeya,

oh Madre nuestra querida,

oh Refugio de los pecadores,

oh Soberana consoladora de los tristes.

Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo.

Amén.