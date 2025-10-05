Día de James Bond: por qué se celebra hoy en todo el mundo

El Día de James Bond se celebra en todo el mundo cada 5 de octubre. Así se celebra un nuevo aniversario de la franquicia, cuyo personaje principal es un espía británico con grandes habilidades y muy seductor que en cada entrega logra salvar el mundo.

La saga cuenta con 25 películas oficiales que narran las aventuras del agente 007. La serie es la más larga de películas continuas en la historia del cine y contó con seis actores que interpretaron a Bond.

Sean Connery fue el primer actor en interpretar a James Bond en el cine Getty Images - Moviepix

Fue creado por el novelista británico Ian Fleming en 1953 y, a partir de las adaptaciones de sus libros, se convirtió en uno de los más populares de la historia del cine. En honor a este momento, en 2012 se decidió establecer una fecha en honor al 50° aniversario de esta saga. Se eligió el 5 de octubre porque fue en esa fecha, pero de 1962, que se lanzó la primera película de James Bond: El Satánico Doctor No. Desde entonces, el Día de James Bond es una celebración que sus fanáticos de distintas partes del mundo recuerdan con entusiasmo.

La historia de James Bond

Ian Fleming escribió una serie de novelas que narran la historia de un oficial de inteligencia británico llamado James Bond, que trabajaba durante la Guerra Fría. Sus obras se popularizaron de tal manera que se llevaron a la televisión y, en 1962 se estrenó su primera adaptación al cine. Se trata de El satánico Doctor No, con Sean Connery como el encargado de interpretar al agente especial y Úrsula Andrews, quien encarnó el papel de la primera Chica Bond.

Con el paso de los años, llegaron nuevas adaptaciones que consolidaron esta saga, con el protagónico a cargo de actores como Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien se despidió de este éxito de taquilla en 2021. Honor Blackman, Jane Seymour, Kim Basinger, Tanya Roberts, Grace Jones, Sophie Marceau, Denise Richards, Halle Berry, Monica Bellucci, Eva Green y Ana de Armas fueron algunas de las Chicas Bond más destacadas y fueron el interés amoroso de James Bond durante la saga.

Pierce Brosnan encarnó a James Bond entre los años 1995 y 2002

En toda la historia de James Bond, cinco de las películas obtuvieron al menos un Oscar. Es así que esta saga se encuentra en el quinto lugar de las más nominadas a los Premios de la Academia, puesto que comparte con Star Trek.

Casino Royale, Quantum of Solace, Die Another Day, The World Is Not Enough y Golden Eye son algunas de las entregas más reconocidas de James Bond en la historia. La más exitosa y vista hasta el momento fue Skyfall, y logró recaudar U$S1.108,6 millones. Producida por Sony Entertainment en 2012, cuenta con el protagónico de Daniel Craig. Es recordada por su banda sonora creada por Adele, quien recibió el Premio Oscar por Mejor Canción Original.

Conocida por sus escenas de acción, la saga se filmó en diferentes locaciones del mundo como Reino Unido, Japón, India, Grecia, Egipto, Jamaica, Tailandia, México, Suiza e Italia. Otra de las cualidades únicas de esta obra es el uso del auto Astor Martin DB5 y otros modelos de lujo, con los cuales, en la entrega de 007 Casino Royale, la producción logró conseguir el reconocimiento del Libro Guinness de los Récords al dar siete vueltas en campana con uno de estos vehículos.

Qué se sabe sobre la próxima película de James Bond

Desde que Daniel Craig abandonó el rol, hubo muchas especulaciones sobre quién sería el próximo James Bond. Sin embargo, nadie tomó la posta aún. De todos modos, hay algunas novedades sobre la posible próxima película de la saga.

MGM Amazon compró en febrero de 2025 el control creativo de James Bond por US$1000 millones a los productores de toda la vida de sus películas, Barbara Broccoli y Michael Wilson. Desde entonces, el estudio de Jeff Bezos se estuvo moviendo para lograr un nuevo film del espía.

El director canadiense Denis Villeneuve estará a cargo de la nueva película de James Bond ANGELA WEISS - AFP

A fines de junio se anunció la incorporación de Denis Villeneuve ―el director de las películas de Dune― al proyecto. En tanto, ya está confirmado Steven Knight como el guionista. Este es más que nada por ser el creador de la exitosa serie Peaky Blinders. Se espera que la próxima entrega se estrene en los cines a partir de 2028.

Por el momento, aún falta seleccionar al actor que se volverá el nuevo James Bond. La intención es la de buscar intérpretes que no tengan más de treinta años, y que preferentemente sean de origen británico. Algunos de los nombres que se rumorean para el rol son Tom Holland, Harris Dickinson y Jacob Elordi.