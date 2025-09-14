LA NACION

Día nublado con baja probabilidad de precipitaciones: el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de septiembre

El SMN anticipa nubarrones aislados por la tarde, con temperaturas cálidas, cercanas a los 23°C; como sigue la semana

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que este domingo presentará condiciones climáticas similares a las del sábado. Según sus previsiones, la temperatura máxima subirá dos grados, ubicándose en 22, y la mínima rondará los 13, pero que se mantendrá mayormente nublado.

Se espera una jornada con sol intermitente y poco viento con nubarrones aislados por la tarde, especialmente por la noche. La noche mostraría una rotación de viento con la llegada de aire más frío desde el sudeste. Desde Meteored señalaron un panorama distinto y prevén la llegada casi inmediata de lluvias y tormentas en el AMBA tanto para el sábado como para el domingo 14 de septiembre.

Habrá que seguir de cerca la evolución de los pronósticos para conocer con mayor certeza el desarrollo del escenario climático.

Cómo seguirá el tiempo

La semana mostraría tres días seguidos sin viento frío por lo que podrían repetirse las máximas de 23ºC de esta semana esquivando los amaneceres fríos. A partir del jueves el escenario cambiaría por completo con viento sostenido del sudeste, probabilidad de lluvias y descenso de temperatura.

