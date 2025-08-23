Día soleado, fresco y ventoso en AMBA: el pronóstico para este sábado 23 de agosto

Tras un viernes ventoso con inestables condiciones climáticas en gran parte del país, el tiempo a partir de este sábado entra en un fase de recuperación.

Si bien se espera un descenso de las temperaturas para este fin de semana, las jornadas serán agradables y libres de lluvias en todo el país, salvo el extremo noreste, en donde las precipitaciones pueden persistir este sábado y parte del domingo, y la cordillera de Patagonia que puede registrar lluvias y nevadas importantes acompañadas de fuertes vientos.

¿Vuelve la lluvia?

De acuerdo con el SMN, la parte más gélida de las previsiones se vivirá durante esta mañana en AMBA nublada que ofrecerá marcas en torno a los 8 y 10ºC. Sin embargo, más tarde se despejará el sol que calentará un poco el ambiente y elevará el mercurio hasta los 15°C; ideal para realizar actividades al aire libre.

De todas maneras el aire frío y seco que soplará durante toda jornada desde el oeste o noroeste, especialmente sobre La Pampa y Buenos Aires con probables intensidades de 50 a 70 km/, impedirá que las marcas superen ese techo térmico. Cuando descienda el sol se producirá un importante descenso de temperatura. La noche cerraría en 8ºC.

El clima del domingo

El domingo nos dejará una mañana de pleno invierno con un amanecer en torno a los 5ºC con viento que podría dejar una sensación térmica próximas al bajo cero.

Sin embargo, el ingreso del viento desde el noroeste generará una recuperación progresiva de las marcas. La gran cuota del sol que predominará durante todo el día y el termómetro que alcanzará los 17ºC en una tarde templada proveerán buenas condiciones meteorológicas.