Dónde queda y cómo es la nueva torre de lujo de Eduardo Costantini

Eduardo Costantini, figura clave del mercado inmobiliario argentino, inauguró su última apuesta arquitectónica en el bajo porteño: Huergo 475. Esta torre de 38 pisos se erige a pasos de Puerto Madero, transformando un área que históricamente fue de tránsito pesado en un nuevo polo urbano con una propuesta distintiva de lujo y comunidad.

huergo475 Consultatio

La zona del corredor Huergo, donde se emplaza el desarrollo, vive una importante transformación, pasando de ser un área de camiones a convertirse en uno de los rincones con las mejores vistas de Buenos Aires. Con buenos accesos y vecina a la movida cultural de San Telmo, su ubicación es uno de los grandes fuertes de este “nuevo barrio porteño”.

El edificio Huergo 475, que demandó una inversión de US$90 millones, cuenta con 507 departamentos de uno a tres ambientes, todos con balcón y cuatro orientaciones. El CEO de Consultatio, Gonzalo de la Serna, afirmó: “Nos quedan solo nueve unidades de las 507 totales”, destacando que las propiedades se venden a valores similares a Puerto Madero, entre US$5000 y US$6000 el metro cuadrado.

Huergo 475. Un Proyecto De Consultatio

La propuesta arquitectónica, diseñada por el estudio Adamo–Faiden, busca fomentar la vida comunitaria en altura. Sus amenities, que incluyen biblioteca, coworking, wellness, gimnasio, piscina y parrillas en el rooftop, se distribuyen a lo largo de los distintos niveles de la torre. Esta configuración, que suma más de 1500 m² de espacios comunes, permite a todos los residentes acceder a vistas panorámicas y experiencias compartidas, reforzando el concepto de “democratizar la altura”. Al respecto, Marcelo Faiden, arquitecto del proyecto, señaló: “No importa si vivís en un monoambiente, podés usar toda la torre. Eso la vuelve mucho más humana. Es parte de un sistema”.

huergo475 Consultatio

Así se hizo la torre Huergo 475

El propio Eduardo Costantini destacó la visión detrás de la iniciativa. “El proyecto sintetiza nuestra visión de ciudad: invertir con responsabilidad, apostar por la calidad arquitectónica y crear edificios que generen valor colectivo”, afirmó.

Asimismo, explicó el proceso creativo: “Consultatio nunca termina un desarrollo igual a como lo empieza. Lo vamos elaborando, agregándole cosas; no sabemos en qué va a terminar. El proyecto no es estático, es dinámico. Lo que queremos es mejorar su valor percibido, generando un hábitat”. La construcción, a cargo de Criba, presentó desafíos únicos. Santiago Tarasido, CEO de Criba, indicó: “Hacemos obras que cambian la vida de las personas y esta es una. La fachada no es recta: tiene entrantes y salientes que fueron una complejidad. Es un proyecto distinto y desafiante desde todo punto de vista”.

El edificio Huergo 475 demandó una inversión de US$90 millones Consultatio

La torre se integra al entorno urbano con una amplia plaza pública de 2800 m², abierta a los ciudadanos, y dos locales gastronómicos en planta baja. El pasaje interior conecta con la calle Venezuela y esconde entre sus luces un reloj digital. Faiden remarcó que la elección del mismo piso en el interior y las terrazas elevadas “no remarca que hay lugares más importantes que otros, no hace divisiones morales”.

Entre las piezas de arte de Huergo 475 se destacan la instalación de Carolina Antich en la plaza de acceso público y las esculturas gemelas de Irina Kirchuk Consultatio

Un distintivo de Huergo 475 es su programa de arte contemporáneo curado, con siete obras creadas específicamente para el edificio. “Buscamos que el arte no sea solo parte del interiorismo, sino una forma de habitar. Cada obra fue creada para un espacio y con un uso específico, integrándose de manera orgánica a la vida diaria del edificio”, explicó Costantini. Entre las piezas se destacan la instalación de Carolina Antich en la plaza de acceso público y las esculturas gemelas de Irina Kirchuk en la terraza que evocan telescopios para “escuchar, mirar y gritarle a la ciudad”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Candela Contreras