Clima, en vivo: rige el alerta por fuertes tormentas en el AMBA para este martes
El SMN emitió una serie de advertencias para esta jornada y la zona más afectada será el centro de la provincia de Buenos Aires, en donde se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos”; también habrá lluvias de variada intensidad en Córdoba, Formosa y Santa Fe; previsiones generales del resto de la semana
Medidas de precaución
- No sacar la basura
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse
- Estar atento ante la posible caída de granizo
- Informarse por las autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Avisos a corto plazo del SMN
4 NOV | 8:15h ⛈️ Se aproximan lluvias y tormentas al AMBA.— SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 4, 2025
⚠️ Rigen varios avisos a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas en los alrededores. Todo el área se encuentra bajo alerta amarilla.
Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/uRJmxkmWn4
Brusco cambio a partir del mediodía
Por la mañana estará mayormente nublado, mientras que al mediodía habrá tormentas aisladas. Por la tarde se prevén posibles tormentas fuertes, con hasta 70% de probabilidad de precipitación, que por la noche descenderán hasta convertirse en chaparrones. El miércoles, en tanto, se espera una jornada más estable y un descenso de la temperatura, al igual que el jueves.
Cómo estará la temperatura
El organismo nacional también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese sentido, informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre una máxima de 25 grados y una mínima que comenzó en los 18°C. Se espera que la jornada esté marcada por la llegada de las precipitaciones y un ambiente húmedo.
A qué hora llega la tormenta al AMBA
El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires indica probabilidad del 65% de lluvias entre las 12 y las 18 horas. La temperatura se mantendrá alta y descenderá tras las tormentas.
El mapa de las alertas
Recomendaciones del SMN
En el marco de estas alertas, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.
- En caso de estar en viaje, se recomienda mantenerse en el interior del vehículo.
- Cortar el suministro eléctrico en caso de que el agua ingrese en las casas.
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar elementos que puedan volarse.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
Otras provincias afectadas
Además de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe también tendrán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y valores de precipitación acumulada de entre 30 y 65 milímetros.
Alerta amarilla por tormentas
En el marco de un comienzo de mes con temperaturas acordes a las esperables para esta época del año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas fuertes para este martes 4 de noviembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que la zona más afectada será el centro de la provincia de Buenos Aires, en donde se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
