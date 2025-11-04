LA NACION
Clima, en vivo: rige el alerta por fuertes tormentas en el AMBA para este martes

El SMN emitió una serie de advertencias para esta jornada y la zona más afectada será el centro de la provincia de Buenos Aires, en donde se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos”; también habrá lluvias de variada intensidad en Córdoba, Formosa y Santa Fe; previsiones generales del resto de la semana

El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires indica probabilidad del 65% de lluvias entre las 12 y las 18 horas (Captura Windy)
El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires indica probabilidad del 65% de lluvias entre las 12 y las 18 horas (Captura Windy)

Medidas de precaución

  • No sacar la basura
  • Retirar objetos que impidan que el agua escurra
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse
  • Estar atento ante la posible caída de granizo
  • Informarse por las autoridades.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Avisos a corto plazo del SMN

Brusco cambio a partir del mediodía

Por la mañana estará mayormente nublado, mientras que al mediodía habrá tormentas aisladas. Por la tarde se prevén posibles tormentas fuertes, con hasta 70% de probabilidad de precipitación, que por la noche descenderán hasta convertirse en chaparrones. El miércoles, en tanto, se espera una jornada más estable y un descenso de la temperatura, al igual que el jueves.

Cómo estará la temperatura

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese sentido, informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre una máxima de 25 grados y una mínima que comenzó en los 18°C. Se espera que la jornada esté marcada por la llegada de las precipitaciones y un ambiente húmedo.

Será un martes marcado por la llegada de las precipitaciones y un ambiente húmedo
Será un martes marcado por la llegada de las precipitaciones y un ambiente húmedo

A qué hora llega la tormenta al AMBA

El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires indica probabilidad del 65% de lluvias entre las 12 y las 18 horas. La temperatura se mantendrá alta y descenderá tras las tormentas.

A que hora llega la tormenta al AMBA
A que hora llega la tormenta al AMBA

El mapa de las alertas

El mapa de las alertas para este martes
El mapa de las alertas para este martes

Recomendaciones del SMN

En el marco de estas alertas, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.
  • En caso de estar en viaje, se recomienda mantenerse en el interior del vehículo.
  • Cortar el suministro eléctrico en caso de que el agua ingrese en las casas.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar elementos que puedan volarse.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Otras provincias afectadas

Además de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe también tendrán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y valores de precipitación acumulada de entre 30 y 65 milímetros.

El SMN emitió una serie de alertas para este martes
El SMN emitió una serie de alertas para este martes

Alerta amarilla por tormentas

En el marco de un comienzo de mes con temperaturas acordes a las esperables para esta época del año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas fuertes para este martes 4 de noviembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que la zona más afectada será el centro de la provincia de Buenos Aires, en donde se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

