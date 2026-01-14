Eduardo Feinmann cuestionó a dos meteorólogos en las redes en menos de 24 horas

El periodista Eduardo Feinmann cuestionó a dos meteorólogos en menos de 24 horas a través de la red X. Mientras trató de “idiota” a Matías Bertolotti, en relación a su postura sobre el traslado de los carpinchos, el conductor también cuestionó la postura de José Bianco, sobre los cambios en el Servicio Meteorológico Nacional.

Feinmann cuestionó a los dos profesionales a partir de dos clips que se viralizaron en las redes sociales en el último tiempo.

Este @mati_bertolotti no para de ser idiota. Por Dios! Dedícate a dar bien el pronóstico, que bastante mal lo haces. https://t.co/53fsJpROqa — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 13, 2026

En primer lugar, el conductor trató de “idiota” a Martín Bertolotti a partir del cruce que tuvo en plena transmisión con Santiago do Rego en la mañana del martes. Allí, Bertolotti criticó la relocalización de los carpinchos en Nordelta. "Esta situación es una comedia. No hay experiencia científica que avale lo que están por hacer", llegó a manifestar el prefesional en vivo.

Feinmann compartió ese clip y le lanzó un dardo directo a Bertolotti. “Este @mati_bertolotti no para de ser idiota. Por Dios!”, lanzó. Y agregó: “Dedícate a dar bien el pronóstico, que bastante mal lo haces”, sostuvo.

Bertolotti respondió. “Miren al gran periodista, al que dicen que te trata bien”, escribió en mayúsculas. Y añadió: “Podes estar o no de acuerdo con lo que uno dice, ahora decirlo y tratar a alguien asi por una simple discusión productiva del aire? sabes que “Edu”, no estoy a tu altura, te deseo lo mejor y perdón por errar pronosticos", se defendió el profesional.

Más tarde, un usuario se presentó como “biólogo” y respaldó a Bertolotti respecto de sus críticas al traslado de carpinchos. “Mirá @edufeiok, aprendé”, lo mencionó el profesional.

José Bianco no te equivoques. Estás defendiendo un SMN corrupto, que no quiere cambios. Es un nido de corrupción de la era K. Un SMN ineficiente



Antonio José Mauad es un comodoro retirado y veterano de la Guerra de Malvinas, reconocido por su servicio como piloto del… https://t.co/ydGuQLqHE6 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 14, 2026

En tanto, este miércoles, Feinamann cuestionó en las redes al meteórologo José Bianco. En este caso, se trató por los reparos que planteó Bianco a la posible designación al frente del Servicio Meteorológico Nacional de Antonio José Mauad, militar retirado y veterano de la Guerra Malvinas, pero sin experiencia meteorología.

“Se está dando una situación muy rara en el Servicio Meteorológico Nacional. Por ejemplo, el director no es meteorólogo. ¿Tiene razón de ser? No. Y contradice el estatuto del Servicio Meteorológico Nacional, por el cual nadie que no tenga una carrera afín o de ciencias de la atmósfera, que es la carrera más indicada para aquel que que el director del SMN tenga”, expresó Bianco en una transmisión de Urbana Play.

“José Bianco no te equivoques. Estás defendiendo un SMN corrupto, que no quiere cambios. Es un nido de corrupción de la era K. Un SMN ineficiente”, lo cruzó Feinmann en X.

Acto seguido, el conductor televisivo destacó a Mauad. “Antonio José Mauad es un comodoro retirado y veterano de la Guerra de Malvinas, reconocido por su servicio como piloto del Escuadrón Canberra de la Fuerza Aérea Argentina, participando en misiones ofensivas en 1982 y siendo condecorado por su valor en combate, destacándose en la última operación de bombardeo contra la cúpula británica en Malvinas”, apuntó.

Y añadió: “Fue instructor de vuelo, edecán presidencial de Carlos Menem, Director de la Escuela Superior de Guerra Aérea y Jefe de Planificación Logística de la Fuerza Aérea”.

El periodista mencionó que Mauad tiene un “Master en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria de Universidad San Pablo CEU, de Madrid”, y señaló que, además, fue “Enlace Parlamentario ante el Honorable Congreso de la Nación y Agregado Aéreo en el Reino de España y de Defensa en el Reino de Países Bajos”. Y remató: “El llegaría a conducirlo. Va a terminar con la corrupción”.

Las críticas a Mauad

Antonio José Mauad había sido designado al frente del Servicio Meteorológico Nacional en enero de 2025. No obstante, renunció en agosto, en medio de las contantes críticas del sector profesional.

Ahora, según denunció el Centro Argentino de Meteorólogos, el Gobierno planea insistir en la designación de Mauad al frente del organismo, a partir de un expediente en avance con ese propósito. El colectivo de profesionales alertó que su designación, sin el conocimiento adecuado, podría “poner en riesgo la operatividad” del organismo y " la calidad de los servicios que ofrece".

“Entendemos oportuno resaltar que el licenciado Mauad no cumple con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007. En defensa del fortalecimiento del SMN y del interés de la comunidad meteorológica y de la sociedad en su conjunto, reiteramos una serie de principios que ya han sido expresados en comunicados institucionales previos", expresó el organismo.